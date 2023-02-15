歷史悠久的法律事務所 ROSEN 鼓勵 Credit Acceptance Corporation 投資者就證券集體訴訟調查狀況提出諮詢 – CACC

/EIN News/ -- 紐約, Feb. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益法律事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Credit Acceptance Corporation (NASDAQ: CACC) 的股東進行潛在證券索賠調查。該事件源於對 Credit Acceptance 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊的指控。



影響：倘若您曾購買 Credit Acceptance 證券，您可能有權獲得賠償，並且根據後酬約定無需支付任何自付費用或成本。The Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

下一步行動：如欲加入未來的集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10839 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。

所關何事：2023 年 1 月 4 日，消費者金融保護局和紐約州總檢察長辦公室宣布對 Credit Acceptance 提起訴訟。該訴訟稱，次級汽車貸款機構 Credit Acceptance 隱瞞了借款的真實成本、使用激進的收債策略、違反了紐約關於利率限制的高利貸法和其他投資者保護法。

受此消息影響，2023 年 1 月 4 日，Credit Acceptance的股價下跌 52.69 美元，跌幅超過 11%，最終以每股 403.49 美元交割，使投資者受損。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多此類事務所實際並不會提起證券集體訴訟。請務必明智地選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都名列該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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