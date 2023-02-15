Submit Release
News Search

There were 1,798 press releases posted in the last 24 hours and 360,964 in the last 365 days.

全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 The Goldman Sachs Group, Inc. 投資者就證券集體訴訟調查狀況提出諮詢 - GS

/EIN News/ -- 紐約, Feb. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益法律事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE：GS) 的股東進行潛在證券索賠調查。該事件源於對 Goldman Sachs 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊的指控。

影響：倘若您曾購買 Goldman Sachs 證券，您可能有權獲得賠償，並且根據後酬約定無需支付任何自付費用或成本。The Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

下一步行動：如欲加入未來的集體訴訟，請前往https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11359，撥打免費電話 866-767-3653 或發送電郵到pkim@rosenlegal.comcases@rosenlegal.com諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。

所關何事：2023 年 1 月 20 日，在交易期間，《華爾街日報》發表了一篇題為 「美聯儲調查 Goldman Sachs 消費者業務 (U.S. Fed probes Goldman Sachs consumer business)」 的文章。該文章陳述了「美聯儲正在調查 Goldman Sachs Group Inc .的消費者業務在該行加大放貸時是否有適當的保護措施。」此外，該文章稱，「央行擔心，隨着這家華爾街巨頭規模的擴大，其消費者部門 Marcus 內部沒有適當的監控、控制系統。」文章補充說，「這項調查源於美聯儲在 2021 年對該業務的標準審查，並於去年加強為一項調查，目前還在調查客戶受損的情況，以及這些問題是否得到了妥善解決。」

受此消息影響，2023 年 1 月 20日，Goldman Sachs 價下跌 8.91 美元，跌幅 2.54%，最終以 341.84 美元交割。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多此類事務所實際並不會提起證券集體訴訟。請務必明智地選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都名列該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

歡迎透過以下方式獲知我們的最新動態， LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm、Twitter：https://twitter.com/rosen_firm或 Facebook：https://www.facebook.com/rosenlawfirm/

律師廣告。過往結果無法保證獲得類似的結果。

-------------------------------

聯絡人資訊：

Laurence Rosen 律師
        Phillip Kim 律師
        The Rosen Law Firm, P.A.
        275 Madison Avenue, 40th Floor
        New York, NY 10016（美國）
        電話：(212) 686-1060
        免費電話：(866) 767-3653
        傳真：(212) 202-3827
        lrosen@rosenlegal.com
        pkim@rosenlegal.com
        cases@rosenlegal.com
        www.rosenlegal.com


Primary Logo

You just read:

全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 The Goldman Sachs Group, Inc. 投資者就證券集體訴訟調查狀況提出諮詢 - GS

Distribution channels: Consumer Goods, Law


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more
MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.