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全球領先的律師事務所 ROSEN 鼓勵 Bright Green Corporation 投資者就集體訴訟調查狀況提出諮詢 – BGXX

/EIN News/ -- 紐約, Feb. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布代表 Bright Green Corporation (NASDAQ：BGXX) 的股東進行潛在證券索賠調查。該事件源於對 Bright Green 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊的指控。

影響：若您曾購買 Bright Green 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而無須支付任何自付費用或成本。Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

下一步行動：如欲加入未來的集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11980 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.comcases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。

所關何事：2022 年 6 月 2 日，Green Market Report（簡稱「Green Market」）發表題為《Bright Green 前首席執行長聲明估值欺騙》的報告，稱該公司「涉及一座被燒毀的建築物，與新墨西哥州長達數年的鬥爭，一起破產案，以及一位憤怒的前首席執行長指責公司欺詐。」 2017 年上市執行長 John Stockwell 於 2017 年在新墨西哥州申請破產保護。在一場溫室大火「摧毀了 Stockwell 的財務狀況」後，報導稱，「溫室被轉移給了 Lynn Stockwell，Lynn Stockwell 隨後將財產轉移給了 Bright Green。」 此外，報導稱，Bright Green 的前任首席執行長 John Fikany 正在起訴該公司，指控「Bright Green 是一家『虛假、非法經營的詐騙公司』」。他聲稱，Stockwell 「參與了欺詐性虛假陳述行為，並試圖強迫 Fikany 幫助和教唆他們向投資者就 Bright Green Corporation 的估值和進展進行欺詐性虛假陳述。」

受此消息影響，2022 年 6 月 3 日，Bright Green 股價每股下跌 0.56 美元，跌幅 15.56%，最終以 3.04 美元每股收盤。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合資格法律顧問。通常，發布通知的事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同行認可。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都名列該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

透過以下方式獲知我們的最新動態， LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm、Twitter：https://twitter.com/rosen_firm或 Facebook：https://www.facebook.com/rosenlawfirm/

律師廣告。過往結果不保證能獲得類似的結果。

聯絡資訊：

Laurence Rosen 律師
Phillip Kim 律師
The Rosen Law Firm, P.A.
275 Madison Avenue, 40th Floor
New York, NY 10016（美國）
電話：(212) 686-1060
免費電話：(866) 767-3653
傳真：(212) 202-3827
lrosen@rosenlegal.com
pkim@rosenlegal.com
cases@rosenlegal.com
www.rosenlegal.com


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