Submit Release
News Search

There were 1,882 press releases posted in the last 24 hours and 361,019 in the last 365 days.

全球知名律師事務所 ROSEN 鼓勵 Phathom Pharmaceuticals, Inc. 投資者就證券集體訴訟調查狀況提出諮詢 - PHAT

/EIN News/ -- 紐約, Feb. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 將繼續代表 Phathom Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ：PHAT) 的股東調查潛在證券索賠。該事件源於對 Phathom 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性商務資訊的指控。

影響：倘若您曾購買 Phathom 證券，您可能有權獲得賠償，並根據後酬約定無需支付任何自付費用或成本。Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

下一步行動：如欲加入未來的集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=7943，或是撥打免費電話 866-767-3653 或是發送電子郵件至 pkim@rosenlegal.comcases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。

所關何事：2022 年 8 月 2 日，在盤價前，Phathom 發布了一份題為「Phathom Pharmaceuticals 報告 2022 年第二季度財務業績並提供業務更新」的新聞稿，其中宣布「我們在準備商業發布時，在批准後測試中檢測到 vonoprazan 藥品中含有微量亞硝胺。」此外，新聞稿宣布，「公司正在與 FDA 合作，並計劃在將我們的第一批基於 vonoprazan 的產品投放市場之前，獲得批准並實施額外的測試方法、規範，包括擬議的可接受攝取量限制，以及額外的控制措施，以解決這種雜質。」最後，Phathom 宣布「額外的活動將導致計劃中的 VOQUEZNA DUAL PAK 和 VOQUEZNA TRIPLE PAK 產品發布延遲。」

受此消息影響，2022 年 8 月 2 日，Phathom 股價每股下跌 2.61 美元，跌幅為 28%，最終以每股 6.46 美元收盤。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

歡迎透過以下方式關注我們以瞭解最新情況：LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm、Twitter：https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook https://www.facebook.com/rosenlawfirm/

律師廣告。過往結果不能保證獲得類似的結果。

-------------------------------

聯絡資訊：

Laurence Rosen 律師
Phillip Kim 律師
The Rosen Law Firm, P.A.
275 Madison Avenue, 40th Floor
New York, NY 10016 （美國）
電話：(212) 686-1060
免費電話：(866) 767-3653
傳真：(212) 202-3827
lrosen@rosenlegal.com
pkim@rosenlegal.com
cases@rosenlegal.com
www.rosenlegal.com


Primary Logo

You just read:

全球知名律師事務所 ROSEN 鼓勵 Phathom Pharmaceuticals, Inc. 投資者就證券集體訴訟調查狀況提出諮詢 - PHAT

Distribution channels: Consumer Goods, Law


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more
MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.