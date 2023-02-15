全球知名律師事務所 ROSEN 鼓勵 Phathom Pharmaceuticals, Inc. 投資者就證券集體訴訟調查狀況提出諮詢 - PHAT

/EIN News/ -- 紐約, Feb. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 將繼續代表 Phathom Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ：PHAT) 的股東調查潛在證券索賠。該事件源於對 Phathom 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性商務資訊的指控。



影響：倘若您曾購買 Phathom 證券，您可能有權獲得賠償，並根據後酬約定無需支付任何自付費用或成本。Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

下一步行動：如欲加入未來的集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=7943，或是撥打免費電話 866-767-3653 或是發送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。

所關何事：2022 年 8 月 2 日，在盤價前，Phathom 發布了一份題為「Phathom Pharmaceuticals 報告 2022 年第二季度財務業績並提供業務更新」的新聞稿，其中宣布「我們在準備商業發布時，在批准後測試中檢測到 vonoprazan 藥品中含有微量亞硝胺。」此外，新聞稿宣布，「公司正在與 FDA 合作，並計劃在將我們的第一批基於 vonoprazan 的產品投放市場之前，獲得批准並實施額外的測試方法、規範，包括擬議的可接受攝取量限制，以及額外的控制措施，以解決這種雜質。」最後，Phathom 宣布「額外的活動將導致計劃中的 VOQUEZNA DUAL PAK 和 VOQUEZNA TRIPLE PAK 產品發布延遲。」

受此消息影響，2022 年 8 月 2 日，Phathom 股價每股下跌 2.61 美元，跌幅為 28%，最終以每股 6.46 美元收盤。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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