La varietà di avocado del Michoacan rende la regione il principale esportatore: Luis Doporto Alejandre

MILAN, LOMBARDIA, ITALIA, February 22, 2023 / EINPresswire.com / -- Il 31 luglio è commemorato il Giorno dell'avocado, un frutto che non è solo fondamentale nella dieta dei messicani, ma è diventato anche sempre più importante per l'economia del paese, in particolare per quella della Regione Michoacán, la principale esportatore di questo prodotto agricolo, afferma l'uomo d'affari messicano Luis Doporto Alejandre In considerazione dell’elevata richiesta dei paesi che lo importano, che pagano il miglior prezzo e, quindi, impongono le loro regole commerciali, questa regione nella parte occidentale del paese, risponde alle esigenze del suo mercato offrendo diverse varietà di avocado, che sono selezionate per dimensioni, qualità e persino aspetto.L'avocado Hass è la principale varietà esportata, poiché è preferito da paesi come gli Stati Uniti, il Canada e il Giappone, i principali acquirenti del cosiddetto "oro verde", grazie al fatto che soddisfa tutti i suoi standard di qualità. I produttori di Michoacan lo considerano la varietà più grande.Un'altra delle principali varietà prodotte in questa regione è l'avocado Creolo, che è destinato più al consumo locale o nazionale, quindi la sua esportazione è bassa. Secondo Luis Doporto Alejandre, l'avocado Creolo è una varietà di avocado più accessibile e si trova in molti luoghi del territorio nazionale.Nel Michoacán viene prodotta anche la varietà di avocado Forte, che è simile al Creolo, con la differenza che quest'ultimo è guscio liscio, mentre il Forte ha una pelle ruvida. Entrambi sono neri e il loro osso è più grande di quello dell'Hass. Come il Creolo, anche l'avocado Forte è rivolto più al consumo locale o nazionale.Secondo lo specialista, uno degli aspetti principali che favorisce Michoacán ad essere la principale regione produttore di avocado è il buon clima che offre durante tutto l'anno, insieme a una generosa distribuzione delle precipitazioni, oltre ai produttori hanno migliorato le loro pratiche agricole.A differenza di altri paesi, e anche di altri regioni della Repubblica Messicana, Michoacán ha il privilegio di essere l'unico posto al mondo dove l'avocado fiorisce fino a quattro volte l'anno, quando la cosa normale in altri luoghi è farlo una o due volte. Per questo motivo, Luis Doporto Alejandre indica che i produttori di Michoacan si vantano con orgoglio di essere sempre nella stagione dell'avocado.