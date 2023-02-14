全球領先的律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Enovix Corporation 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – ENVX

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紐約, Feb. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2021 年 2 月 22 日至 2023 年 1 月 3 日（包括起止兩日，以下稱為「集體訴訟期」）期間購買了 Enovix Corporation (NASDAQ：ENVX) 證券的人士注意，首席原告代表的重要截止日期爲 2023 年 3 月 7 日。



影響：影響：如果您在集體訴訟期期間購買了 Enovix 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。

下一步行動：如欲加入 Enovix 集體訴訟，請前往https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10931 或是撥打免費電話 866--767--3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。如果您希望擔任首席原告人，請務必於 2023 年 3 月 7 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟中其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格律師。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟，只是充當轉介客户的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據該訴訟，在整個集體訴訟期間，被告誇大了 Enovix 大規模生產電池的能力，吹捧該公司在擴大其製造設施方面取得了「有意義的進展」，以及儘管其製造問題持續存在，但仍有能力在競爭對手之前交付電池。

如欲加入 Enovix 集體訴訟，請前往https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10931 或是撥打免費電話 866--767--3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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