重要截止日期：全球認可的投資法律顧問 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Daktronics, Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期 2 月 21 日前尋求法律意見 – DAKT

/EIN News/ -- 紐約, Feb. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2022 年 3 月 10 日至 2022 年 12 月 6 日（包括起止兩日，以下稱為「集體訴訟期」）期間購買了 Daktronics, Inc. (NASDAQ：DAKT) 證券的人士注意，首席原告代表的重要截止日期為 2023 年 2 月 21 日。



影響：如果您在集體訴訟期期間購買了 Daktronics 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。

下一步行動：如欲加入 Daktronics 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10608或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 2 月 21 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了虛假和/或誤導性陳述及/或未披露如下事項：(1) 該公司正面臨成本增加的挑戰，包括供應鏈中斷，這對 Daktronics 為庫存水平和運營融資的能力造成一定影響；(2) 公司的部分遞延所得稅資產可能因此無法變現；(3) Daktronics 很有可能因此對其遞延所得稅資產記錄一筆重要的備抵估價；(4) 公司與所得稅相關的財務報告內部控制存在重大缺陷；(5) 上述事項涉及資產流動性問題，公司的繼續經營能力存在重大疑問；以及 (6) 由於上述原因，被告關於公司業務、運營及前景的積極陳述存在重大誤導性且/或缺乏合理依據。控方稱，當得知真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Daktronics 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10608或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 的多名律師均曾得到眾多獨立、受敬重人士的表彰。Rosen Law Firm 已為投資人追回數億美元的資金。

律師廣告。過往結果無法保證獲得類似的結果。

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