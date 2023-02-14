Athenex 宣佈反向股票分割

/EIN News/ -- 紐約州布法羅市, Feb. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc., (NASDAQ：ATNX)，一家致力於癌症和相關疾病治療新療法的發現、開發和商業化的全球生物製藥公司今天宣佈，將於 2023 年 2 月 15 日東部時間上午 12:01 對其發行的普通股進行 1:20 的反向股票分割。從明天（2023 年 2 月 15 日）開始，本公司的普通股將在分割調整的基礎上交易。



在 2022 年 11 月 22 日召開的公司股東特別會議上，該公司股東批准了一項授權公司普通股反向股票分割的提案，分割比例在 1:5 至 1:20 之間，由公司董事會決定。董事會批准了 1:20 的反向分割比例，並於 2023 年 2 月 13 日，本公司提交了對其修訂和重述的公司註冊證書的修訂證書，以實現自 2023 年 2 月 15 日起生效的反向股票分割。

本公司董事會實施反向股票分割，旨在重新遵守納斯達克全球精選市場 1.00 美元的最低買入價要求。本公司必須在 2023 年 3 月 14 日之前達到這一要求。為證明符合這一要求，本公司普通股的收盤價必須在 2023 年 3 月 14 日之前至少連續 10 個工作日不低於每股 1.00 美元。

本公司的普通股股票將繼續在納斯達克全球精選市場交易，交易代碼為「ATNX」。本公司普通股反向股票分割後的新 CUSIP 編號為 04685N202。

反向股票分割的結果是，每 20 股公司普通股將自動合併為 1 股普通股。反向股票分割對所有股東影響相同，且不會改變任何股東在公司股權中的百分比所有權權益。反向股票分割產生的普通股份額的任何部分將四捨五入到下一整股。授權普通股總數將按已發行股份的減少比例相應減少。

截至反向股票分割的生效日期，根據公司的股權激勵計劃可發行的普通股股份數量以及根據反向股票分割之前尚未發行的股權獎勵和認股權證可發行的普通股股份數量將由反向股票分割按比例調整。本公司尚未行使的期權和認股權證的行使價格將根據其各自的條款進行調整。

本公司的轉讓代理 Computershare, Inc. 將擔任反向股票分割的交易代理，並將向股東提供有關將其分割前的股份兌換為以憑證形式持有之股份的過程指示。通過經紀人、銀行、信託或其他代理人持有股份的股東，其持倉將根據該等經紀人的特定流程自動調整，以反映反向股票分割，且無需就反向股票分割採取任何行動。有關反向股票分割的其他訊息可在今天提交的 8-K 表格及公司於 2022 年 10 月 11 日向證券交易委員會提交的最終委託書中查閱，該委託書的副本可在 www.sec.gov 及公司網站上查閱。

關於 Athenex, Inc.

Athenex, Inc. 成立於 2003 年，是一家全球性臨床分期生物製藥公司，致力於發現、開發和商業化用於治療癌症的下一代細胞治療藥物，並成為該領域的領軍者。Athenex 利用多年來在研發、臨床試驗、監管標準和生產方面積累的經驗，着力完成這一使命。該公司目前的臨床管線主要來自以下核心技術：(1) 基於 NKT 細胞的細胞治療；(2) 基於 P -糖蛋白抑制劑的 Orascovery 口服製劑平台.Athenex的員工遍佈全球，致力於透過創造更主動、更易操作和更易忍受的治療方法來改善癌症患者的生活。有關更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

前瞻性陳述

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