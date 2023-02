Février 2023 (French)

Chers résidents, voisins et amis :

Joyeux mois de l’histoire des Afro-Américains ! Ce mois-ci, nous rendons hommage aux efforts historiques et continus déployés par les Afro-Américains pour résister à l’oppression, sous toutes ses formes, et pour lutter en faveur de l’équité, de la justice et de la paix. De la résistance armée et intellectuelle pratiquée par les esclaves lors des sit-in, boycotts et marches qui ont caractérisé les années 1950, 1960 et 1970, jusqu’à l’agenouillement silencieux pendant l’exécution de l’hymne national, les Afro-Américains ont essayé de trouver de nombreux moyens qui leur ont permis d’entretenir et de protéger leur vie.

Malheureusement, et malgré de petites avancées réalisées, la discrimination raciale demeure un problème prévalent et systémique. Dans le District, la loi sur les droits de l’homme de 1977 protège à la fois contre la discrimination raciale et contre la discrimination fondée sur l’apparence physique (y compris les cheveux), notamment dans les domaines de l’emploi, des établissements d’enseignement, du logement et des aménagements publics ainsi que dans les services gouvernementaux. Pourtant, dans plus de la moitié des États américains, les femmes noires, en particulier, sont stigmatisées lorsqu’elles arborent leurs cheveux naturels au travail. Depuis 2019, des leaders communautaires, des législateurs et des organisations ont lancé un mouvement visant à introduire une nouvelle loi qui interdit la discrimination sur le lieu de travail sur la seule base des cheveux et des styles capillaires. Cette loi a souvent été appelée la CROWN Act, qui signifie « Creating a Respectful and Open World for Natural Hair » et qui vise à créer un monde respectueux et ouvert pour les cheveux naturels. Malgré les difficultés rencontrées au Congrès, elle a été promulguée au niveau local dans plusieurs juridictions, dont la Californie, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, l’Illinois, la Louisiane, le Maine, le Massachusetts, le Maryland, le Nebraska, le Nevada, le New Jersey, New York, l’Oregon, le Tennessee, la Virginie, Washington et les îles Vierges des États-Unis. Bien que l’avenir de la loi CROWN au Congrès de Washington soit incertain, dans la ville de Washington, D.C., nous restons attachés à nos valeurs DC et sommes certains que la discrimination fondée sur les cheveux est un délit et que le Bureau des droits de l’homme acceptera de telles plaintes en vertu de la DC Human Rights Act (loi de DC sur les droits de l'homme)

Si notre pays ne peut pas se mettre d’accord sur une question aussi simple que le droit de porter ses cheveux naturels alors, le chemin qui nous sépare de la justice et de l’égalité véritables est encore long dans des domaines tels que l’éducation, les soins de santé et le système de justice pénale.

C’est la raison pour laquelle, ce mois-ci et chaque mois, je vous encourage à vous informer sur les luttes historiques et actuelles menées par les Noirs américains pour parvenir à l’autodétermination dans une société démocratique. Vous pouvez commencer par nous rejoindre le 23 février pour une table ronde intergénérationnelle sur le thème « Le passé, le présent et l'avenir de la résistance noire au sein du district et au-delà » afin de discuter du chemin parcouru et de celui à parcourir. Il s’agit d’un événement hybride organisé à la bibliothèque MLK en partenariat avec le bureau du maire chargé des affaires afro-américaines. Vous pouvez vous inscrire à l’événement virtuel ICI et à l’événement en présentiel ICI. Enfin, je vous invite à être attentifs dans vos communications et votre conduite afin de favoriser un environnement inclusif, où que vous vous trouviez. L’OHR a travaillé dur l’année dernière à l’élaboration de plusieurs guides de langage inclusif. Le premier, intitulé « Words Matter : A Guide to Inclusive Language around Racial and Ethnic Identity »,(Les mots comptent : Guide du langage inclusif

autour de l’identité raciale et ethnique) devrait être publié très prochainement. Nous vous invitons à consulter cette merveilleuse ressource éducative.

Solidairement,