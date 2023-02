Febrero 2023 (Spanish)

Estimados habitantes, vecinos y amigos:

¡Feliz Mes de la Historia Afroamericana! Este mes reconocemos los esfuerzos históricos y constantes de los afroamericanos para resistir la opresión en todas sus formas y para luchar por la equidad, la justicia y la paz. Los afroamericanos buscaron muchas formas de fortalecer y proteger sus vidas, desde la resistencia armada e intelectual que ofrecieron las personas esclavizadas, pasando por las sentadas, los boicots y las marchas que caracterizaron las décadas de los 50, 60 y 70, hasta el hecho de arrodillarse en silencio durante el himno nacional.

Lamentablemente, y a pesar de los pequeños avances, la discriminación racial todavía es un problema sistémico y frecuente. La Ley de Derechos Humanos del DC de 1977 protege contra la discriminación racial y la discriminación por el aspecto físico (incluido el cabello) en los siguientes ámbitos: lugares de trabajo, instituciones educativas, viviendas, establecimientos públicos y servicios gubernamentales. Sin embargo, las mujeres afrodescendientes en especial, enfrentan desafíos para usar su cabello natural en el trabajo en más de la mitad de los estados de los EE. UU. Desde 2019, los líderes, los legisladores y las organizaciones de la comunidad han puesto en marcha un movimiento para introducir una legislación que prohíba la discriminación en el lugar de trabajo por causa del peinado y de la textura del cabello. A esta legislación se la ha llamado, con frecuencia, Ley CROWN, que significa Ley de Creación de un Mundo Abierto y Respetuoso para el Cabello Natural. A pesar de los desafíos en el Congreso, esta legislación se ha promulgado a nivel local en varias jurisdicciones, como California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Louisiana, Maine, Massachusetts, Maryland, Nebraska, Nevada, New Jersey, New York, Oregon, Tennessee, Virginia, Washington, y las Islas Vírgenes de los EE. UU. Si bien el futuro de la Ley CROWN en el Congreso de Washington es incierto, en la ciudad de Washington, DC, estamos comprometidos con los valores del DC y estamos convencidos de que la discriminación basada en el cabello es inadmisible y de que la Oficina de Derechos Humanos (OHR) aceptará tales demandas bajo la Ley de Derechos Humanos del Distrito de Columbia (DC).

Si nuestro país no puede estar de acuerdo en algo tan simple como el derecho a usar el cabello natural, sabemos que todavía tenemos un largo camino por recorrer para lograr la verdadera justicia e igualdad en áreas como la educación, la atención médica y el sistema de justicia penal.

Por lo tanto, durante este mes y todos los meses, los invito a aprender sobre las luchas históricas y constantes de los afroamericanos para alcanzar la autodeterminación en una sociedad democrática. Para hablar acerca de dónde estuvimos, estamos y hacia dónde vamos, pueden comenzar acompañándonos el 23 de febrero en la mesa redonda intergeneracional que se titula: "The Past, Present, and Future of Black Resistance in the District and Beyond" (El pasado, el presente y el futuro de la resistencia Afroamericana en el Distrito y más allá). Este es un evento híbrido que se llevará a cabo en la Biblioteca MLK en asociación con la Oficina del Alcalde para Asuntos Afroamericanos. Puede registrarse para el evento virtual AQUÍ y, para el evento presencial, AQUÍ. Finalmente, los invito a tomar consciencia de la importancia de sus mensajes y conductas para que promuevan un ambiente incluyente, dondequiera que estén. La OHR ha estado trabajando de manera ardua durante el último año para desarrollar varias guías lingüísticas incluyentes. Muy pronto se publicará la primera guía que se titula: "Words Matter: A Guide to Inclusive Language around Racial and Ethnic Identity" (Las palabras importan: Una guía para el lenguaje incluyente en torno a la identidad racial y étnica). Manténgase atento al lanzamiento de este maravilloso recurso educativo.

En solidaridad