2023년 2월 (Korean)

친애하는 주민, 이웃, 친구 여러분께,

행복한 흑인 역사의 달입니다! 이달에 우리는 갖가지 형태의 억압에 항거하고 형평성, 정의 및 평화를 얻기 위해 노력한 미국 흑인들의 역사적이고 현재도진행 중인 활동을 기리고자 합니다. 노예들이 실천한 무장 항거 및 지적 저항에서부터 1950, 1960, 1970년대를 상징하는 연좌 농성, 보이콧, 행진 및 미국 국가가 연주되는 동안 말 없이 무릎을 꿇고 있는 행위에 이르기까지 미국 흑인들은 자신의 삶을 보살피고 보호하고자 다양한 방법을 강구했습니다.

안타깝게도, 작은 진전에도 불구하고 인종 차별은 여전히 우리 시대에 만연한 구조적 문제로 남아 있습니다. DC의 1977년 인권법(Human Rights Act of 1977)은 고용, 교육기관, 주택, 공공시설 및 정부 서비스 부문에서 인종차별과 외모차별(모발차별 포함) 로부터 보호합니다. 그럼에도 특히 흑인 여성은 미국 50개 주 절반이 넘는 직장에서 흑인들 고유의 모발을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 2019년부터 지역사회 지도자, 입법자 및 단체는 헤어스타일과 질감만으로 직장 내 차별을 금지하는 법안 도입을 위해 활동을 시작했습니다. 본 법안은 Creating a Respectful and Open World for Natural Act(자연법을 존중하고 열린 세상 만들기)의 약자로 일명 CROWN 법(CROWN Act)으로 불립니다. 의회의 도전에도 불구하고, 이 법은 캘리포니아, 콜로라도, 코네티컷, 델라웨어, 일리노이, 루이지애나, 메인, 매사추세츠, 메릴랜드, 네브라스카, 네바다, 뉴저지, 뉴욕, 오리건, 테네시, 버지니아, 워싱턴 및 미국령 버진 아일랜드를 포함하는 여러 관할 구역 내에서 지역 수준으로 제정되었습니다. 의회 워싱턴에서 CROWN 법의 미래는 그 향방이 불투명하지만 우리 워싱턴 D.C.는 DC 가치관에 전념하고 있으며 모발에 근거한 차별은 잘못된 것이며 인권실(Office of Human Rights)은 DC 인권법(DC Human Rights Act)에 따라 그러한 불만 제기를 추후에 수용할 것이라고 확신합니다.

우리는 국가가 인간 본연의 모발을 유지할 권리와 같은 기본적인 권리에 동의하지 못한다면 교육, 의료 및 형사 사법 제도와 같은 분야에서 진정한 정의와 형평성을 이루기 위해 아직 갈 길이 멀다는 의미라는 것을 알고 있습니다.

그래서 이번 달은 물론 매달 여러분이 민주사회에서 자기 결정권을 성취하기 위한 미국 흑인들의 역사적이며 진행 중인 투쟁에 대해 알아두시기를 권장합니다. 2월 23일에 개최되는 세대 간 패널인 "DC와 그 너머 흑인 항거의 과거, 현재, 미래(The Past, Present, and Future of Black Resistance in the District and Beyond)"에 참여하여 우리가 걸어온 길 그리고 앞으로 나아갈 길에 대해 논의하는 자리를 통해 시작하실 수 있습니다. 이는 시장실 소속 아프리카계 주민국 (Mayor’s

Office on African American Affairs)과 협력하여 MLK 도서관에서 개최되는 하이브리드 행사입니다. 가상 이벤트는 이 곳에서 등록하고 대면 이벤트는 이 곳에서 등록할 수 있습니다. 마지막으로, 어느 자리에 계시든 포용적인 환경을 조성할 수 있도록 의사소통과 행동에 각별한 주의를 요청드립니다. OHR은 지난 해 몇몇 포용적 언어 안내서를 개발하기 위해 열심히 노력해 왔으며 첫 번째 “단어의 중요성: 인종 및 민족 정체성에 대한 포용적 언어 안내서(Words Matter: A Guide to Inclusive Language around Racial and Ethnic Identity)”가 곧 출시될 예정입니다. 이 훌륭한 교육용 자료를 잘 살펴보시기 바랍니다.

결속을 다지며,