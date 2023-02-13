2023 年 2 月 (Chinese)

尊敬的居民、邻居和朋友们：

黑人历史月快乐！这个月，我们承认美国黑人为抵抗各种形式的压迫，以及为争取公平、正义与和平而作出的历史性和持续性努力。从被奴役者实行的武装抵抗和思想抵抗，到 20 世纪 50、60 和 70 年代的静坐、抵制和游行，再到在奏国歌时默默下跪，美国黑人寻求诸多方式来培育并保护自己的生命。

但很遗憾，虽实现小步前进，种族歧视仍为普遍且系统性的问题。在哥伦比亚特区 (DC)，《1977 年人权法案》保护人们在就业、教育机构、住房、公共住所和政府服务领域免受种族歧视和个人外表歧视（包括头发）。然而，在美国一半以上的州，特别是黑人女性，在工作时展现天然头发方面面临挑战。自 2019 年以来，社区领袖、立法者和组织发起了一场运动，提出立法禁止工作场所仅以发型和发质为由而进行歧视。这项立法常被称为《CROWN 法案》，CROWN 为 Creating a Respectful and Open World for Natural Hair Act（为天然头发创造尊重和开放世界法案）的英文首字母缩写。尽管在国会遭遇挑战，但该法案已在几个司法管辖区的地方一级订立，包括加利福尼亚州、科罗拉多州、康涅狄格州、特拉华州、伊利诺伊州、路易斯安那州、缅因州、马萨诸塞州、马里兰州、内布拉斯加州、内华达州、新泽西州、纽约州、俄勒冈州、田纳西州、弗吉尼亚州、华盛顿州和美国维尔京群岛。尽管《CROWN 法案》在华盛顿国会的未来还不确定，但在华盛顿哥伦比亚特区，我们致力于我们的哥伦比亚特区价值观，并始终确信基于头发的歧视为错误行为，人权办公室 (OHR) 将根据《哥伦比亚特区人权法案》受理此类投诉。

如果我们的国家不能在展现天然头发的权利这样简单的事情上达成一致，可知我们在教育、医疗保健和刑事司法系统等领域实现真正的正义和平等要走的路还很长。

因此，这个月以及每个月，我鼓励您了解美国黑人在民主社会中实现自决权方面的历史性和持续性斗争。您可从以下活动开始：您可于 2 月 23 日参加我们兩代之間的讨论——“哥伦比亚特区和其他州黑人反抗运动的过去、现在和未来”，讨论我们过去的情况以及未来的方向。此活动，线上线下同时举行，与非洲裔事务市长办公室 (MOAA) 合作，在马丁·路德·金 (MLK) 图书馆举办。您可在这里登记参加虚拟活动，也可在此处登记参加现场活动。 最后，我想请您注意您的沟通和行为，以便无论您身在何处，都能营造一个具有包容性的环境。 OHR 在过去一年中一直努力工作，制定了几项包容性语言指南，且第一份——“言辞很重要：围绕种族和族裔身份的包容性语言指南”，将很快发布。请关注这一精彩的教育资源。

团结一致，