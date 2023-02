Qu'est-ce que MultiversX et pourquoi est-ce une blockchain d’intérêt pour l'écosystème crypto et Web3

CLUJ-NAPOCA, ROUMANIE, February 22, 2023 / EINPresswire.com / -- MultiversX ( EGLD) est un projet roumain de blockchain similaire à Bitcoin, Ethereum, Solana qui vise à résoudre le problème de la scalabilité dans le monde crypto. La plateforme MultiversX est basée sur des contrats intelligents et est l'un des projets blockchain les plus ambitieux qui vise à développer l'infrastructure du Metaverse.Comment la crypto-monnaie MultiversX (EGLD) – anciennement Elrond – a vu le jourLa plateforme blockchain MultiversX a été lancée sous le nom d’Elrond en 2017 par une équipe de Sibiu, en Roumanie, une équipe réputée de 25 personnes – ingénieurs logiciels et chercheurs. Après une série de tours de financement en 2019, la crypto-monnaie EGLD a été émise en 2020. Le projet MultiversX vise à créer une plateforme scalable pour les applications décentralisées et à être une présence majeure dans l’espace des transactions crypto dans le monde entier.En novembre 2022, lors d’un événement organisé à Paris (X Day Paris), l’équipe d’Elrond Network a annoncé qu’Elrond changeait de nom pour devenir la crypto-monnaie MultiversX, une plateforme dédiée aux solutions spécialisées du Metaverse.Comment fonctionne la crypto-monnaie EGLD ?La scalabilité de la crypto-monnaie MultiversX (EGLD) est obtenue par ce que l'on appelle le « sharding ». Cette technique divise les données en petits morceaux, qui sont distribués dans différents espaces du réseau Multiversx. La solution améliore la communication au sein du réseau blockchain MultiversX et augmente la vitesse à laquelle la crypto-monnaie MultiversX (EGLD) peut être transférée.Par exemple, alors que la technologie de la blockchain Ethereum (ETH) peut supporter 13 transactions par seconde, la plateforme MultiversX estime que sa technologie peut faciliter jusqu'à 15 000 transactions/seconde.La crypto-monnaie MultiversX (EGLD) est soutenue par un système appelé « secure proof of stake». Ce processus permet de maintenir le lien entre tous les ordinateurs utilisant la technologie blockchain MultiversX et garantit une meilleure vitesse mais aussi une meilleure sécurité que les autres protocoles blockchain et crypto.Les principales applications décentralisées de l'écosystème MultiversX :● xExchange - plateforme décentralisée de transactions crypto.● xPortal - la principale interface utilisateur de l'écosystème MultiversX.● xLaunchpad - plateforme de lancement stratégique pour les projets à impact durable dans l'écosystème blockchain.● MultiversX Bridges - suite de contrats intelligents qui offre un moyen décentralisé de transférer des crypto-tokens entre MultiversX et le réseau Ethereum.● Portefeuille MultiversX - un portefeuille électronique où les actifs numériques et les crypto-monnaies peuvent être transférés, reçus et stockés.● xSpotlight - hub culturel pour les les plus importants projets Web3 et les collections NFT de l'écosystème MultiversX.● xFabric - un réseau blockchain indépendant permettant le développement rapide d'applications et de fonctionnalités NFT pour les entreprises et les artistes.● xWorlds - une application pour le développement d'univers numériques (Metaverse) qui permet un haut niveau d'interopérabilité au sein du réseau MultiversX.La crypto-monnaie MultiversX (EGLD) est conçue pour offrir plus de sécurité et de confidentialité aux utilisateurs. Cet aspect, ainsi que le mode de fonctionnement du réseau blockchain, a suscité un intérêt croissant pour la crypto-monnaie EGLD.Comment acheter de l’EGLD - MultiversX ?La façon la plus rapide d'acheter de l’EGLD est sur une plateforme de négociation crypto ou sur un courtier OTC (Over the desk ) pour acheter de grands montants de MultiversX (EGLD) avec des commissions d'achat à partir de 0,1%. En investissant dans EGLD, les plateformes de trading de crypto-monnaies facilitent un accès rapide à l'écosystème des actifs numériques. L'une des plateformes de négociation de crypto EGLD est Tradesilvania.com, une société spécialisée dans les investissements en crypto-monnaies, le desk OTC, le crypto staking et les solutions de courtage. La plateforme premium Tradesilvania offre deux moyens efficaces d'approvisionner votre compte de trading en crypto-monnaies : le paiement SEPA en euros (0 % de frais de dépôt) et Top-Up cu Card VISA/MC Instantanément en euros.La crypto-monnaie EGLD sur laquelle MultiversX est basée permet la scalabilité des transferts de crypto-monnaies et peut être utilisée dans la finance, les affaires, le design, les jeux et les NFT.« MultiversX est l'une des technologies blockchain les plus scalables de l'année 2023 et développe à travers l'écosystème xPortal, xFabric ou xWorlds une solution complète pour tout type d'applications décentralisées et hybrides efficaces avec une applicabilité dans le monde réel. MultiversX est l'un des projets crypto les plus importants et une initiative Web3 que tout le monde dans le secteur devrait suivre. » - a déclaré Ciprian Dobrescu, PDG de Tradesilvania.com.L'achat de tout type de crypto-monnaie comporte des risques, et cela est également vrai pour MultiversX (Egld). Nous vous recommandons d'étudier en profondeur l'écosystème crypto avant de n'investir que les montants que vous pouvez vous permettre.