مؤتمر الصيدلة يبحث آفاق المهنة والفرص الوظيفية للطلاب والخريجين
بحضور نحو 400 مشارك وعدد من جامعات وكليات الدولةUNITED STATES, February 11, 2023 /EINPresswire.com/ -- • د. نجيبة الشيزاوي: د. نجيبة الشيزاوي: المجال الصيدلي يواجه تحديات تزايد السكان والأوبئة
• د. منى الموصلي: يجب على الطلاب صقل مهاراتهم وتوسيع مداركهم المعرفية
انطلقت فعاليات مؤتمر مهنة الصيدلة في نسخته الرابعة، وذلك بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في منطقة أم هرير، والذي يُعد منصّة للطلاب والخريجين الجدد والمتخصصين للاطلاع على أحدث الاتجاهات في مجال المستحضرات الصيدلانية، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمتخصصين والطلاب والحضور للتعرف إلى الأساليب والنجاحات المتحققة خلال إمكانيات مهنة الصيدلة غير التقليدية، واستكشاف آفاق الإمكانات الوظيفية للخريجين والطلاب.
شهد المؤتمر، الذي حضره نحو 400 مشارك من المتخصصين والخبراء وممثلي مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية بالصيدلة، عملية إعادة تحديد الأدوار التقليدية للصيادلة عبر إدخال مجالات جديدة، وتسليط الضوء على آفاق التوظيف وفرص العمل الممكنة في المستشفيات والسوق الصيدلانية بشكل عام، وذلك بحضور ممثلين من كليات وجامعات ومؤسسات تعليمية في الإمارات، بما في ذلك جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وكلية دبي للصيدلة للبنات، وجامعة عجمان، وجامعة الشارقة، وجامعة الخليج الطبية، وكليات التقنية العليا، وجامعة العين.
وأكدت الدكتورة نجيبة الشيزاوي، الشريك المؤسس والمدير العام للشركة الاستشارية في مجال الشؤون التنظيمية المهنية (PRA Consultancy): إن تزايد عدد السكان والمخاطر الوبائية المحتملة يتطلب تفكيراً مبتكراً وحلولًا غير تقليدية، وهو الأمر الذي يضع صناعة الصيدلة أمام تحديات البحث عن أدوية ومستحضرات قادرة على مواجهة حالات الطوارئ الوبائية التي تظهر في العالم على فترات، موضحة أن النسخة الرابعة لمؤتمر مهنة الصيدلة يستهدف تثقيف الطلاب والخريجين ليكونوا في طليعة هذا التحول المطلوب، إلى جانب معرفتهم بفرص الحصول على وظائف مجزية.
من جانبها، قالت الدكتورة منى الموصلي، الشريك المؤسس والمدير العام للشركة الاستشارية في مجال الشؤون التنظيمية المهنية (PRA Consultancy)، خلال مشاركتها في المؤتمر: "تبدأ حياتك المهنية بموهبتك، وهي النقطة المركزية التي تقود شغفك إلى أي مجال من مجالات العمل، وإنه يجب على جميع طلاب الصيدلة والخريجين الجدد في مجال الصيدلة الاعتماد دائماً على صقل مهاراتهم وإثراء اهتماماتهم وتوسيع مداركهم المعرفية، لتحديد مسار حياتهم المهنية وإحداث نمو حقيقي في تجربتهم.
وقد تبادل مشاركون ومتحدثون وخبراء ومنظمات داعمة وجهات حكومية، تجاربهم العملية والمهنية وقصص نجاحهم، وتقديم نماذج مثيرة للاهتمام حول مستجدات علم الصيدلة وكيفية تعزيز قدرات ومهارات المشتغلين بالمهنة، مع التركيز على أهمية الاطلاع الدائم على أخر تقنيات المنتجات الدوائية، الأمر الذي يخلق فرصاً لتطوير نجاحات الصيادلة، ويفتح آفاقاً جديدة لريادة الأعمال في هذا المجال المرتبط ارتباطاً مباشراً بمصير وصحة الإنسان، وقد قام خلال الفعاليات أحد استشاريي التوظيف باستعراض خطط ملهمة وتوجهات ورؤى مهنية لمساعدة الطلاب والخريجين في كيفية دعم وتعزيز مسارهم العملي بما يفيدهم ويواكب الرسالة الإنسانية المنشودة من علم الصيدلة.
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