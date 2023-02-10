全球投資者顧問 ROSEN 鼓勵 Honda Motor Co., Ltd. 的投資者在 HMC 證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見

/EIN News/ -- 紐約, Feb. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布已代表曾於 2018 年 6 月 20 日至 2022 年 9 月 28 日期間（含起止兩日，下稱「集體訴訟期」）購買 Honda Motor Co., Ltd. (NYSE: HMC) 美國存托憑證 (ADSs) 的人士提起集體訴訟。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 4 月 3 日前.向法院提出申請。



影響：若您在集體訴訟期內曾購買 Honda 美國存托憑證 (ADSs)，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而無須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲參與 Honda 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11692 或撥打免費電話 866-767-3653 聯絡 Phillip Kim 律師，或傳送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 以了解關於該集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 4 月 3 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合資格法律顧問。通常，發布通知的事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同行認可。請務必明智地選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都名列該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了虛假和/或誤導性陳述，且/或未能披露如下事項：（1）Honda 誇大了怠速熄火引擎功能的安全性和有效性；（2）Honda 在產品品質和安全方面的披露控制和程序存在缺陷；（3）由於上述缺陷，Honda 未能阻止美國 Honda 上市並銷售數千輛配備有缺陷之怠速熄火功能的汽車；（4）上述行為使得公司和/或其子公司面臨更高的訴訟風險，以及財務和/或聲譽損害；及（5）因此，公司之公開聲明於所有相關時間均存在重大虛假性及誤導性。控方稱，當市場了解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11692 或是撥打免費電話 866-767-3653 與 Phillip Kim 律師聯絡，或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解關於集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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