全球投資顧問 ROSEN 鼓勵 PLDT Inc. 的投資者在事務所提起之第一宗證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – PHI

/EIN News/ -- 紐約, Feb. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣佈已代表曾於 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 19 日期間（含上述兩日期，下稱「集體訴訟期」）購買 PLDT Inc. (NYSE: PHI) 證券的人士提起集體訴訟。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 4 月 7 日前向法院提出申請。



這表示：若您在集體訴訟期內曾購買 PDLT 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而無須支付任何自付費用或成本。

下一步：如欲參與 PLDT 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10686 或撥打免費電話 866-767-3653 聯絡 Phillip Kim 律師，或傳送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 以了解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 4 月 7 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合資格法律顧問。通常，發佈通知的事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同行認可。許多此類事務所實際上並不會提起證券集體訴訟。請務必明智地選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代表訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都名列該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了虛假和/或誤導性陳述，和/或未能披露（包括但不限於以下各項）：(1) 存在資本支出預算超支；(2) 被告未能解決引起這類預算超支的問題；以及 (3) 因此，被告在上述整段時間關於其業務、營運和前景的陳述具有重大虛假及誤導性和/或缺乏合理的依據。當市場得悉真實詳情後，訴訟聲稱投資者遭受了損失。

如欲參與 PLDT 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10686 或撥打免費電話 866-767-3653 聯絡 Phillip Kim 律師，或傳送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 以了解關於此集體訴訟的資訊

上述集體訴訟尚未獲得認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，目前不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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