全球知名律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Argo Blockchain plc 投資者在 ARBK 證券集體訴訟的重要截止日期之前尋求法律意見

/EIN News/ -- 紐約, Feb. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒購買 Argo Blockchain plc（NASDAQ：ARBK）美國存託股份（以下稱為「ADS」）之人士：(i) 購買原因是基於和/或可追溯至因該公司於 2021 年 9 月 23 日或該日期前後進行的首次公開募股（以下稱為「IPO」或「募股」）而發行的發售文件；和/或 (ii) 於 2021 年 9 月 23 日至 2022 年 10 月 10 日期間（包括起止兩日，以下稱為「集體訴訟期」）購買證券之人士，請謹記 2023 年 3 月 27 日這一重要的首席原告截止日期。



影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Argo 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。

下一步行動：如欲加入 Argo 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11508 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡以了解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任原告代表，請務必於 2023 年 3 月 27 日之前向法院提出申請。原告代表是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為什麼選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客户的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，發售文件和被告作出虛假及／或誤導的陳述及／或未披露：(1) Argo 極易受到和/或遭受重大資本限制、電力和其他成本以及網絡困難；(2) 上述問題尤其阻礙了 Argo 賺取比特幣 (BTC)、執行其業務戰略、履行其義務以及運營其 Helios 設施的能力；(3) 因此，Argo 的業務不如被告引導投資者相信的那樣具有可持續性；(4) Argo 的業務和財務前景相應的被誇大了；(5) 因此，發售文件和被告在整個集體訴訟期間的公開聲明存在重大虛假和/或誤導性，並且未能在其中陳述需要陳述的資訊。控方稱，當市場了解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Argo 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11508 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡以了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中的分成金額大小與其是否作為首席原告無關。

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