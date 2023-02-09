全球領先的出庭律師 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Avaya Holdings Corp. 投資者在 AVYA、AVYAW 證券集體訴訟的重要截止日期之前尋求法律意見

/EIN News/ -- 紐約, Feb. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2021 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 29 日（包括起止兩日，以下稱為「集體訴訟期」）期間購買了 Avaya Holdings Corp.（NYSE：AVYA）（OTC：AVYAW）證券之人士，請謹記 2023 年 3 月 6 日這一重要的首席原告截止日期。



影響：如果您購買了 Avaya 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。

下一步行動：如欲加入 Avaya 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8033 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。如果您希望擔任首席原告人，請務必於 2023 年 3 月 6 日前向法院提出申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律師事務所並不具備可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟案件，只是充當轉介客戶的中間人，或者與實際提起訴訟案件的律所合作。請務必明智地選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出了虛假和/或誤導性陳述和/或未披露如下事項：(1) 公司財務報告內部控制（「ICFR」）存在多方面缺陷；(2) 由於這些缺陷，公司未能設計和維持對其舉報人政策及其道德與合規計劃的有效控制；(3) 公司不斷惡化的財務狀況很可能使人對其持續經營的能力產生重大質疑；(4) 因此，公司的公開陳述在所有相關時間都存在重大虛假和誤導性。控方稱，當市場了解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Avaya 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8033 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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