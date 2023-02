Il mercato M&A in Messico si modernizza: Luis Doporto Alejandre

Attualmente, la tendenza è che le persone coinvolte firmino le operazioni elettronicamente e da remoto, quindi non è più necessario riunire fisicamente tutti questi specialisti nello stesso luogo.” — Luis Doporto Alejandre

MILAN, LOMBARDIA, ITALIA, February 8, 2023 / EINPresswire.com / -- La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto significativo su diverse aree della vita quotidiana, compresa l'economia, e ha costretto a cambiamenti e modernizzazioni in settori come il mercato M&A. Secondo Luis Doporto Alejandre , specialista in ambiente M&A, il Messico non è stato l'eccezione."Durante il boom della contingenza sanitaria, ci sono stati cali nel volume delle transazioni segnalate fino al 72% rispetto agli anni precedenti. Ciò è stato particolarmente visibile in mercati come l'America Latina. Tuttavia, per quanto riguarda il Messico, il suo mercato è riuscito a riprendersi e diventare più forte e più moderno", ha affermato.Il numero di operazioni e il loro importo cumulativo totale è cresciuto nel mercato di oggi, che ha comportato la modernizzazione in vari aspetti e l'apertura di una varietà di opportunità di investimento per coloro che sanno dove guardare.Tra gli esempi più chiari di questi cambiamenti, lo specialista ha evidenziato la modernizzazione nella firma e chiusura di qualsiasi tipo di operazione. In precedenza, un intero conclave di avvocati, commercialisti, azionisti, consulenti e altri specialisti doveva riunirsi negli uffici di qualche studio per esaminare e firmare di persona, tutte le versioni finali dei documenti dell'operazione."Attualmente, la tendenza è che le persone coinvolte firmino le operazioni elettronicamente e da remoto, quindi non è più necessario riunire fisicamente tutti questi specialisti nello stesso luogo. Ciò ha permesso di ridurre il costo totale in termini di tempo e risorse necessarie per svolgere un'operazione di M&A”, afferma.Luis Doporto Alejandre ha ricordato il recente caso dell'acquisizione della piattaforma di trasporto digitale Urbvan da parte della società SWVL, che è un fornitore globale di soluzioni tecnologiche per il trasporto privato, la cui sede si trova negli Emirati Arabi Uniti. Questa transazione è stata effettuata proprio digitalmente, il che ha reso il processo molto più agile ed economico.Oltre alle innovazioni e alle modernizzazioni, il panorama M&A di oggi ha aperto una serie di opportunità per coloro che sono stati in grado di identificarle e trarne vantaggio. La chiusura di molte imprese e aziende e la ristrutturazione di molte altre a seguito della pandemia hanno permesso a nuovi investitori di entrare nel mercato.Luis Doporto Alejandre ritiene che il panorama di cui sopra sia in aumento, dal momento che molte aziende sono state costrette ad adattarsi ai nuovi tempi, e ce ne sono ancora diverse che devono farlo, in modo che nuove opportunità continueranno ad aprirsi per coloro che osano esplorarle.