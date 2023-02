CSE Bulletin: New Listing - Western Star Resources Inc. (WSR)

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 7 février/February 2023) - The common shares of Western Star Resources Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Western Star Resources Inc. is a mineral exploration and development company. The Company’s objective is to increase shareholder value through the development of exploration properties using cost effective exploration practices, acquiring further exploration properties, and seeking partnerships by either joint venture or sale with industry leaders. The Company currently owns nine non-surveyed contiguous mineral claims totalling 2,797 hectares which are located within the Revelstoke Mining Division of British Columbia. The Western Star Property Group is located approximately 50 kilometers southeast of Revelstoke, British Columbia, and roughly 10 kilometers north of the abandoned community of Camborne. Access to the Camborne area is via paved highway from either Revelstoke or Nakusp. Access to the Property area is best via helicopter from Revelstoke or Nakusp.

Les actions ordinaires de Western Star Resources Inc. ont été approuvées pour inscription à la cote du CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Western Star Resources Inc. est une société d'exploration et de développement miniers. L'objectif de la Société est d'augmenter la valeur pour les actionnaires grâce au développement de propriétés d'exploration en utilisant des pratiques d'exploration rentables, en acquérant d'autres propriétés d'exploration et en recherchant des partenariats par coentreprise ou par vente avec des chefs de file de l'industrie. La Société possède actuellement neuf claims miniers contigus non arpentés totalisant 2 797 hectares qui sont situés dans la division minière de Revelstoke en Colombie-Britannique. Le groupe de propriétés Western Star est situé à environ 50 kilomètres au sud-est de Revelstoke, en Colombie-Britannique, et à environ 10 kilomètres au nord de la communauté abandonnée de Camborne. L'accès à la région de Camborne se fait par une autoroute pavée depuis Revelstoke ou Nakusp. L'accès à la zone de la propriété est préférable par hélicoptère depuis Revelstoke ou Nakusp.

Issuer/Émetteur: Western Star Resources Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): WSR Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 11 396 000 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 6 796 000 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 95960L 10 1 ISIN: CA 95960L 10 1 3 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 9 février/February 2023 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Marrelli Trust Company Limited

The Exchange is accepting Market Maker applications for WSR. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com