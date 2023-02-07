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جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق وضمن ملتقى تواصل قطر تكشف أهم مساهمات إدارة المرافق في نجاح كأس العالم

علي السويدي، نائب رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق خلال ملتقى تواصل قطر

علي السويدي، نائب رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق

إحدى جلسات ملتقى التواصل

إحدى جلسات ملتقى التواصل

شعار جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق - ميفما

شعار جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق - ميفما

تتمثل أهمية ملتقى تواصل قطر في لقاء أعضاء ميفما والتعرف على إنجازاتهم المذهلة التي تحققت في كأس العالم 2022”
— علي السويدي، نائب رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 7, 2023 /EINPresswire.com/ -- حقق قطاع إدارة المرافق نتائج مذهلة ومتميزة ضمن مساهمته الوثيقة ضمن الأعمال التي سبقت إقامة كأس العالم 2022 والمرحلة التي أعقبت انتهاء البطولة، ودعمت دولة قطر هذا القطاع الحيوي الاقتصادي، ما أهلّ قطاع إدارة المرافق للتوسع بما يتلاءم مع النمو الاقتصادي الذي تشهده دول الخليج العربي عبر مختلف المرافق والبنى التحتية الداعمة لكافة أنشطة الدول الاقتصادية والسياحية والطبية والرياضية وغيرها.

وقامت جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق – ميفما، باستضافة وتنظيم ملتقى تواصل قطر في العاصمة الدوحة، الذي يتمحور إطاره العام حول تسليط الضوء على مساهمة قطاع إدارة المرافق القطري في نجاح كأس العالم، عبر دعوة الخبراء والعاملين في القطاع، لمشاركة تجاربهم وإنجازاتهم الناجحة وتبادل الخبرات مع نظرائهم المشاركين من مختلف الدول المشاركة في الملتقى.

وتم تنظيم هذا الملتقى، ضمن جهود جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق - ميفما في دعم الأبحاث في قطاع المرافق، وتعزيز التعاون والتواصل بين الخبراء والعاملين في القطاع على المستويين المحلي والعالمي للارتقاء والتميز في الخدمات المقدمة في هذا المجال، حيث استعرض الملتقى أهم المشاركات من شركات قطاع إدارة المرافق التي تولت مسئوليات إدارة مختلف فئات المرافق، وعرضت أهم الحلول والإنجازات التي تحققت في سبيل إنجاح كأس العالم وجعل رحلة مشجعي كأس العالم رحلة متميزة ومذهلة.

ومن جانبه، قال علي السويدي، نائب رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق: "تتمثل أهمية ملتقى تواصل قطر في لقاء أعضاء ميفما والتعرف على إنجازاتهم المذهلة التي تحققت في كأس العالم 2022، والتي أظهرت مقدار التفاني في قطاع إدارة المرافق ودوره في دعم الأحداث الإقليمية. كما شكّلت هذه المناسبة فرصة رائعة للتلاقي وتبادل الخبرات بين مختلف المهنيين والخبراء في قطاع إدارة المرافق، حيث ساهموا في إثراء النقاش عبر طرح العديد من الجوانب المتعلقة بالقطاع، وبالتأكيد كون ميفما صوت لقطاع إدارة المرافق في قطر والمنطقة".

وناقش ملتقى قطر عدداً من الجوانب التي رافقت الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة ضمن المرافق، أبرزها إدارة حشود فرق العمل بكافة فئاتها وتوزيع المهام ونقلها ضمن مناطق تقديم الخدمات، ودور متحف قطر في التحضيرات التي سبقت كأس العالم، وإدارة النظافة والنفايات بكفاءة عالية خلال فترة قصيرة وسط الكم الهائل من جماهير كرة القدم، وكذلك دور الذكاء الصناعي في تعزيز الإمكانيات القصوى للخدمات في إدارة المرافق.

تجدر الإشارة بأن الملتقى أقُيم ضمن إطار الشراكة الفعّالة مع الجهات الراعية، شركة الأصمخ لإدارة المرافق، شركة الدرويش انترسيرف لإدارة المرافق، شركة الصيانة الهندسية (إيمكو) ضمن دعمهم المستمر للأنشطة العلمية في القطاع.

وتقوم جمعية ميفما بتقديم دورات تدريبية معتمدة مكثفة بشكل دوري على مدار العام باللغتين العربية والإنكليزية ضمن إطار تطوير وتنمية كافة العاملين في إدارة المرافق عبر موقعها www.mefma.org

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جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق وضمن ملتقى تواصل قطر تكشف أهم مساهمات إدارة المرافق في نجاح كأس العالم

Distribution channels: Building & Construction Industry, Business & Economy, Energy Industry, Real Estate & Property Management, Waste Management


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