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مجموعة صن سيت للضيافة تدخل السوق الإيطالية مع التحضير لإطلاق مطعم سوشي سامبا

SushiSamba, a creative Japanese & Latin American concept by Sunset Hospitality Group

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 3, 2023 /EINPresswire.com/ -- : أعلنت مجموعة صن سيت للضيافة، مجموعة الضيافة الرائدة والمعروفة بتقديم تجارب حياة عصرية تضم فنادق ومنتجعات ومطاعم وأندية شاطئية، عن مواصلة خططها في توسيع حضورها العالمي مع افتتاح مطعم سوشي سامبا في برج فيلاسكا التاريخي في مدينة ميلانو الإيطالية.

ويعكس الإعلان عن مطعم سوشي سامبا، المقرر افتتاحه في ربيع عام 2024، استراتيجية النمو العالمية الطموحة الخاصة بالمجموعة، ولا سيما بعد الإعلان عن افتتاح فندق ميت في ماربيا باسبانيا، ونادي آزور بيتش في نها ترانج بفيتنام، وغيرها الكثير.

وتأسست المجموعة في دبي منذ 11 عام، وتنتشر عملياتها حالياً في تسع دول حول العالم، مع خطط للتوسع إلى أربع دولٍ أخرى في الأشهر القادمة. ويشكل تواجدها في السوق الإيطالية علامة فارقة ضمن خطط توسعها الطموحة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنطونيو غونزاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة صن سيت للضيافة: "شكّلت إيطاليا وجهةً مثاليةً لخطط توسعنا لمكانتها الخاصة في عالم الضيافة الفاخرة. ويسعدنا افتتاح سوشي سامبا ميلانو، حيث حرصنا خلال الفترة الماضية على متابعة تطورات مشهد المأكولات والمشروبات الإيطالي مما شجعّنا على البدء بتوسيع حضورنا في السوق الإيطالية المميزة.

ويتميز مطعم سوشي سامبا بتجارب مأكولاته العصرية وطابعه الحيوي وتصميمه الأصيل، ونتطلع قدماً لتقديم تجارب الضيافة الفاخرة في برج فيلاسكا الشهير وسط مدينة ميلانو، بعد النجاح الكبير الذي حققه سوشي سامبا دبي".

ويتم في الوقت الحالي تجديد برج فيلاسكا كجزء من مشروع منفصل بقيادة هاينز، الشركة الخاصة العالمية للاستثمار والتطوير العقاري، والتي ستتولى افتتاح الفرع الخامس لمطعم سوشي سامبا في ميلانو لينضم بذلك إلى محفظة العلامة في كل من دبي ولندن ولاس فيغاس والدوحة.

ويشهد الترميم تجديداً لواجهة البرج وتصميمه الداخلي مما يعيد معلم ميلانو الشهير بموقعه المميز إلى قائمة أفضل الأماكن لتجارب الطعام ونمط الحياة، الأمر الذي سيجعل من المطعم واحداً من أهم وأحدث مساحات الاجتماع في المدينة على الإطلاق.

ويقدم مطعم سوشي سامبا في ميلانو أشهر أطباق العلامة وبرامج المشروبات المبتكرة، إلى جانب أشهر تجاربه الترفيهية، ليتيح للضيوف تجربة غامرة لا تنسى.

بدوره قال عمر جوتيريز، الرئيس التنفيذي لـ - Orange Brands Management – المسؤولة عن المشاريع التي تنضوي تحت العلامة التجارية SUSHISAMBA: "في أعقاب النجاح الذي تحقق في إطار شراكتنا مع مجموعة صن سيت للضيافة عبر افتتاح SUSHISAMBA Dubai ، يسعدني بدء مشاريعنا المشتركة في إيطاليا. وتتناغم سوق الضيافة الإيطالية ومطاعمها الرائعة مع روح علامتنا التجارية. ولا شك بأن موقع المطعم في Torre Velasca سيتيح تجربة طعام استثنائية في موقع يعد من بين أكثر وجهات الطعام الإيطالية تميزا.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة صن سيت للضيافة وأقسامها المختلفة ومحفظتها من العلامات التجارية المتنوعة، يًرجى زيارة الموقع: https://www.sunsethospitality.com/

Pragati Malik
MCS Action FZ LLC
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مجموعة صن سيت للضيافة تدخل السوق الإيطالية مع التحضير لإطلاق مطعم سوشي سامبا

Distribution channels: Building & Construction Industry, Business & Economy, Food & Beverage Industry, Real Estate & Property Management


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