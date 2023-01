Progetto "L'Abbraccio": l'arte democratica di Cesare Catania contro ingiustizie e discriminazioni

Ambasciata Italiana in Angola e Reparto di Pediatria dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano, tra le realtà che collaborano al Progetto "L'Abbraccio"

L'abbraccio in sé costituisce un gesto rivoluzionario, capace di avvicinare le persone cambiando il mondo” — Cesare Catania

MILANO, MI, ITALY, January 27, 2023 / EINPresswire.com / -- L’arte di Cesare Catania debutta al Salotto di Milano per un intero mese, sino al 17 febbraio, con una personale volta a presentare “L’Abbraccio”, Progetto internazionale di matrice socio-culturale che deriva il suo nome dal titolo dell’opera omonima - arazzo olio su tela - realizzata nel 2016 dallo stesso artista.La mostra si snoda attraverso un percorso di NFT, sculture e dipinti, fra i quali compaiono quattro diverse versioni dell’opera “L’Abbraccio”, inclusa la versione B del 2016, che rappresenta l’abbraccio tra un uomo e una donna, identificati da colori differenti che rimandano all’idea e alla concreta possibilità di superare le differenze anche e soprattutto attraverso un gesto d’amore, di fratellanza.“Il Progetto nasce da lunghe riflessioni proprio sul concetto di ‘abbraccio’, parola e verbo insieme, che non si limita a concretizzarsi in un atto fisico ma lo travalica diventando un’azione: si abbracciano le idee. Si abbracciano le visioni. E in questo senso l’abbraccio diventa un modo per coinvolgere le persone in attività artistiche, ludiche e culturali al fine di comunicare al di là di qualsiasi distanza geografica e di qualsiasi differenza religiosa, sociale, culturale. Diventa, insomma, un gesto intenso, pratico ma anche virtuale per avvicinarsi all’altro, per cambiare insieme e insieme realizzare qualcosa di nuovo. Un atto rivoluzionario di pace. Quale miglior terreno dell’Arte per esprimere tutto questo usando un linguaggio universale? Il desiderio di fondo è che il Progetto possa essere abbracciato anche da realtà come Istituzioni, Scuole, Strutture sanitarie e realtà trasversali per essere di aiuto in modo concreto soprattutto a quelle fasce più deboli che post pandemia sono state lasciate sole o comunque in disparte” spiega l’artista Cesare Catania.Scultore, pittore e digital artist con una formazione ingegneristica alle spalle e una spiccata passione per il cubismo, Cesare Catania dà vita ad un ambizioso Progetto inclusivo che abbraccerà a partire dal 2023 diverse città italiane e non solo, grazie a collaborazioni con istituzioni locali e internazionali oggi più che mai in prima linea sui temi che toccano le fasce più fragili post pandemia.Oltre ad essere stato nominato Ambassador ufficiale della Giornata Mondiale dell’Abbraccio da parte di Kevin Zaborney, revendo americano originario del Michigan che circa 30 anni fa ha dato vita negli Stati Uniti al National Hugging Day, Cesare Catania per la prima volta presenterà all’estero il suo Progetto, nello specifico a Luanda, in Africa, proprio grazie al supporto dell'Ambasciata italiana in Angola.Il Progetto di Catania guarda quindi alle fasce più deboli, ai giovani che rappresentano il futuro e anche ai bambini: molto interessante a tal proposito la collaborazione avviata con il Reparto di Pediatria dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano per ridare sorriso e speranza ai piccoli pazienti attraverso l'arte e momenti di creatività in cui esprimere se stessi.