تحدد جمعية زوجات الضباط البحريين (NOWA) 16 من الإنجازات الرئيسية لحاجيه عائشة غامبو في عامين
EINPresswire.com/ -- حاجيه نانا عائشة غامبو هي زوجة رئيس أركان البحرية النيجيري، نائب الأدميرال أوال زبيرو غامبو، ورئيس جمعية زوجات الضباط البحريين (NOWA).
إنها فاعلة خير ورائدة أعمال بامتياز. أدت قيادتها لجمعية زوجات الضباط البحريين (NOWA) منذ 27 فبراير 2021 إلى تركيزها والتزامها بتحسين رفاهية أسر الضباط وتقييماتهم في الثكنات.
استكملت NOWA تحت قيادتها المتميزة جهود البحرية النيجيرية في المشاريع المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والمشاريع الخيرية في التعليم والتمكين الاقتصادي والصحة والخدمات الاجتماعية.
كما وسعت نطاق وحجم أنشطة الجمعية لتحسين حياة المحتاجين في المجتمعات الريفية في نيجيريا.
تحت رعايتها كقائدة ل (جمعية زوجات الضباط البحريين) NOWA، يمكن للنيجيريون الذين يعيشون في المجتمعات الريفية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب من خلال مشاريع المياه
قامت حاجيه نانا عائشة غامبو أيضًا بإدارة مدرسة NOWA الثانوية في كل من كرشي واوجو وكالابار وإيفورون وأوفا واوجو وأوكوكو وبورت هاركورت وأبابا وLagos ولاية لاغوس بدون مقابل
حصلت على جائزة AIDCA 2022 الإنسانية المتميزة لهذا العام لعملها الخيري والإنساني
وإنجازاتها البارزة كقائدة ل (جمعية زوجات الضباط البحريين) NOWA
فيما يلي قائمة بالمشاريع التي قام بها الرئيس الوطني لجمعية زوجات ضباط البحرية (NOWA)،
حاجية نانا عائشة جامبو
فيما يلي قائمة بالمشاريع التي قام بها الرئيس الوطني لجمعية زوجات ضباط البحرية (NOWA)، حاجية نانا عائشة جامبو
1- تركيب وإطلاق 64 بئرا في المناطق الريفية عبر 36 ولاية في نيجيريا، بما في ذلك إقليم العاصمة الفيدرالية في عام 2021.
2. توزيع أكثر من 135 مليون نايرا من المواد الغذائية كمسكنات لدور الأيتام والخدمات الإصلاحية النيجيرية والمجتمعات التي تعاني من ضائقة وغيرها من التوعية.
3. زيادة رواتب جميع أعضاء هيئة التدريس وغير المدرسين في مدارس NOWA في جميع أنحاء البلاد.
4- تجديد جميع مدارس NOWA والأمانة الوطنية NOWA في أبوجا.
5. بناء وتشغيل مركز قياسي إضافي لاكتساب المهارات في أوغارا بولاية دلتا.
6. التكليف من مركز NOWA للتسوق باندا، ولاية كوجي.
7. إجراء التوعية الطبية وتوزيع النظارات على المسنين خلال المؤتمر السنوي لرئيس أركان البحرية وإطلاق سراح 24 سجينا من المرافق الإصلاحية في ولاية كانو.
8. التبرع بالكتب المدرسية والمواد التعليمية لعدة مدارس في أبوجا وولاية كانو.
9. ضمان بقاء تمكين المرأة والطفل في الجمعية على رأس أولويات الجمعية، نظمت حاجية نانا عائشة جامبو برنامج جولة دراسية أفريقية إلى 5 دول أفريقية وهي (غانا، ساو تومي والمبدأ، كينيا، الكاميرون وجنوب إفريقيا). وقد صمم هذا البرنامج لتعريف أعضاء الرابطة بمبادرات وبرامج تمكين المرأة التي تمارسها بلدان أخرى. وقد صممت هذه الجولة لزيادة تعزيز البرامج القائمة بالفعل التي تمارسها الرابطة.
10- التوعية الطبية وتوزيع المسكنات على مجتمع ONNE خلال الاحتفال بأسبوع البحرية النيجيرية 2022 في ريفرز، بورت هاركورت.
11. وضع حجر الأساس / جمع الأموال لبناء مستشفى NOWA للنساء والأطفال الأخضر الذكي بسعة 200 سرير.
12. وضع حجر الأساس لبناء سوق NOWA الدولي بوريكيري، ولاية ريفرز.
13. تكليف مختبرات حاجيا نانا عائشة جامبو للعلوم في مدرسة NOWA الثانوية، أتيمبو كالابار.
14. التكليف من بيت الضيافة NOWA المعاد تشكيله وقاعة الولائم NOWA بسعة 200، أسوكورو، أبوجا.
15. توزيع 74 كرسيا متحركا على الأقل حظا في جميع أنحاء نيجيريا.
16. 40 آلات الخياطة وزعت على المهرة والأقل حظا في جميع أنحاء نيجيريا.
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www. nowang.org
Email: info@nowang.org nowanatsec@yahoo.com
Phone: +234-9-2920-221
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Hajiya Aisha Gambo
إنها فاعلة خير ورائدة أعمال بامتياز. أدت قيادتها لجمعية زوجات الضباط البحريين (NOWA) منذ 27 فبراير 2021 إلى تركيزها والتزامها بتحسين رفاهية أسر الضباط وتقييماتهم في الثكنات.
استكملت NOWA تحت قيادتها المتميزة جهود البحرية النيجيرية في المشاريع المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والمشاريع الخيرية في التعليم والتمكين الاقتصادي والصحة والخدمات الاجتماعية.
كما وسعت نطاق وحجم أنشطة الجمعية لتحسين حياة المحتاجين في المجتمعات الريفية في نيجيريا.
تحت رعايتها كقائدة ل (جمعية زوجات الضباط البحريين) NOWA، يمكن للنيجيريون الذين يعيشون في المجتمعات الريفية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب من خلال مشاريع المياه
قامت حاجيه نانا عائشة غامبو أيضًا بإدارة مدرسة NOWA الثانوية في كل من كرشي واوجو وكالابار وإيفورون وأوفا واوجو وأوكوكو وبورت هاركورت وأبابا وLagos ولاية لاغوس بدون مقابل
حصلت على جائزة AIDCA 2022 الإنسانية المتميزة لهذا العام لعملها الخيري والإنساني
وإنجازاتها البارزة كقائدة ل (جمعية زوجات الضباط البحريين) NOWA
فيما يلي قائمة بالمشاريع التي قام بها الرئيس الوطني لجمعية زوجات ضباط البحرية (NOWA)،
حاجية نانا عائشة جامبو
فيما يلي قائمة بالمشاريع التي قام بها الرئيس الوطني لجمعية زوجات ضباط البحرية (NOWA)، حاجية نانا عائشة جامبو
1- تركيب وإطلاق 64 بئرا في المناطق الريفية عبر 36 ولاية في نيجيريا، بما في ذلك إقليم العاصمة الفيدرالية في عام 2021.
2. توزيع أكثر من 135 مليون نايرا من المواد الغذائية كمسكنات لدور الأيتام والخدمات الإصلاحية النيجيرية والمجتمعات التي تعاني من ضائقة وغيرها من التوعية.
3. زيادة رواتب جميع أعضاء هيئة التدريس وغير المدرسين في مدارس NOWA في جميع أنحاء البلاد.
4- تجديد جميع مدارس NOWA والأمانة الوطنية NOWA في أبوجا.
5. بناء وتشغيل مركز قياسي إضافي لاكتساب المهارات في أوغارا بولاية دلتا.
6. التكليف من مركز NOWA للتسوق باندا، ولاية كوجي.
7. إجراء التوعية الطبية وتوزيع النظارات على المسنين خلال المؤتمر السنوي لرئيس أركان البحرية وإطلاق سراح 24 سجينا من المرافق الإصلاحية في ولاية كانو.
8. التبرع بالكتب المدرسية والمواد التعليمية لعدة مدارس في أبوجا وولاية كانو.
9. ضمان بقاء تمكين المرأة والطفل في الجمعية على رأس أولويات الجمعية، نظمت حاجية نانا عائشة جامبو برنامج جولة دراسية أفريقية إلى 5 دول أفريقية وهي (غانا، ساو تومي والمبدأ، كينيا، الكاميرون وجنوب إفريقيا). وقد صمم هذا البرنامج لتعريف أعضاء الرابطة بمبادرات وبرامج تمكين المرأة التي تمارسها بلدان أخرى. وقد صممت هذه الجولة لزيادة تعزيز البرامج القائمة بالفعل التي تمارسها الرابطة.
10- التوعية الطبية وتوزيع المسكنات على مجتمع ONNE خلال الاحتفال بأسبوع البحرية النيجيرية 2022 في ريفرز، بورت هاركورت.
11. وضع حجر الأساس / جمع الأموال لبناء مستشفى NOWA للنساء والأطفال الأخضر الذكي بسعة 200 سرير.
12. وضع حجر الأساس لبناء سوق NOWA الدولي بوريكيري، ولاية ريفرز.
13. تكليف مختبرات حاجيا نانا عائشة جامبو للعلوم في مدرسة NOWA الثانوية، أتيمبو كالابار.
14. التكليف من بيت الضيافة NOWA المعاد تشكيله وقاعة الولائم NOWA بسعة 200، أسوكورو، أبوجا.
15. توزيع 74 كرسيا متحركا على الأقل حظا في جميع أنحاء نيجيريا.
16. 40 آلات الخياطة وزعت على المهرة والأقل حظا في جميع أنحاء نيجيريا.
ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻻﺗﺻﺎل ﺑوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم:
www. nowang.org
Email: info@nowang.org nowanatsec@yahoo.com
Phone: +234-9-2920-221
ار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة
Hajiya Aisha Gambo
Naval Officers Wives Association (NOWA
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