Opciones para la educación y rutas de aprendizaje de las escuelas de Washington: Una guía para las familias

OLYMPIA, WA, USA, January 25, 2023 / EINPresswire.com / -- La educación pública en este país se originó con la creencia de que todos los niños sin importar sus circunstancias tienen derecho a recibir oportunidades equitativas para el aprendizaje.En Washington, educadores y líderes educativos se están comprometiendo con esa visión y están brindando instrucción a cada estudiante y respondiendo a sus necesidades propias.“Existe una gran necesidad de ofrecer opciones a los estudiantes ya que cada uno de ellos es diferente,” dijo Rhett Nelson, director del programa Opciones de aprendizaje de la Oficina del superintendente de instrucción pública (OSPI). “Ningún estudiante es igual, sus necesidades de aprendizaje son diferentes. Sus metas son distintas.”Las escuelas de Washington ofrecen varias opciones en las que los estudiantes pueden acceder a la educación, así como opciones para prepararse y emprender diversos caminos después de la graduación de la secundaria. A continuación, OSPI revela todas las opciones disponibles para ser consideradas por los estudiantes y sus familias.Opciones para la educaciónLa educación pública permite que los estudiantes accedan a la educación y a los servicios escolares de varias maneras, desde tomar las clases en un edificio escolar tradicional, hasta participar en el aprendizaje en línea fuera del horario escolar habitual.“Nuestras regulaciones embarcan el calendario escolar, el contenido del curso, los estándares de aprendizaje, todas esas cosas que se pueden implementar en una gran variedad de maneras,” dijo Nelson.Nelson agregó que un gran primer paso para las familias es la comunicación con su distrito escolar local para aprender sobre las opciones de educación disponibles y las maneras de cómo acceder a ellas.“Nuestro estado está basado en un control local, esto quiere decir que los distritos escolares tienen autoridad sobre qué tipo programas ofrecen y la manera en la cual imparten la educación,” Nelson agregó.Los programas de experiencia de aprendizaje alternativo (Alternative Learning Experience [ALE]) son ofrecidos por cientos de escuelas en todo el estado. Estos programas crean la flexibilidad que permite a los estudiantes participar en una educación independientemente del salón de clases o del horario de clases tradicional, por una porción o por la totalidad de la educación. Los estudiantes pueden recibir educación en línea, donde pueden asistir a las clases principalmente de manera virtual; también hay opciones basadas en el sitio, en donde los estudiantes pueden asistir a la clase en persona en un lugar designado; y otras opciones son remotas, permitiendo a los estudiantes participar en proyectos fuera del entorno escolar tradicional.Los cursos de experiencia de aprendizaje alternativo pueden servir a los estudiantes individualmente o a varios estudiantes, y pueden diseñarse para fomentar altos niveles de colaboración entre la escuela y la familia del estudiante. Los distritos escolares tienen la flexibilidad de crear cursos de experiencia de aprendizaje alternativo que respondan mejor a las necesidades de sus estudiantes.Los programas de experiencia de aprendizaje alternativo han satisfecho durante mucho tiempo las necesidades de los estudiantes, quienes gozan del beneficio de los horarios no tradicionales, por ejemplo, estudiantes que tienen trabajos o responsabilidades como el cuidado de sus hermanos menores. A raíz de la pandemia de COVID-19, estos programas también se volvieron importantes para las familias que dudaban en volver al aprendizaje en persona.También hay una serie de opciones dentro del aprendizaje en línea que pueden ser o no ser categorizados como programas de experiencia de aprendizaje alternativo. El aprendizaje en línea puede tomar la forma de un curso en línea o un programa escolar en línea. Los cursos en línea son aquellos en los que más del 50% del contenido se imparte electrónicamente y más del 50% de la enseñanza se realiza a distancia. Los programas escolares en línea son aquellos en donde más del 50% del horario de un estudiante se compone de cursos en línea.Los estudiantes pueden participar en el aprendizaje en línea ya sea a tiempo parcial o completo. Las familias pueden conocer sobre las opciones de aprendizaje en línea disponibles en el sitio web de OSPI Otro modelo, es el de aprendizaje continuo, el cual ofrece instrucción simultánea en línea a los estudiantes de una manera que asemeja la experiencia en persona. Los estudiantes se conectan a su clase en un horario regular con tiempo limitado de aprendizaje no simultaneo. La instrucción simultanea es cuando el estudiante y su maestro están en línea al mismo tiempo. La instrucción no simultanea permite que el estudiante trabaje de forma independiente.El aprendizaje continuo se desarrolló inicialmente en respuesta a la pandemia y para servir a los estudiantes al no poder acceder al aprendizaje en persona debido a problemas de salud y seguridad. Mientras que los programas de experiencia de aprendizaje alternativo no están obligados a proporcionar instrucción simultánea, los distritos escolares determinan el horario en línea simultáneo para los programas de aprendizaje continuo, con no más del 30% del tiempo de instrucción diario dedicado al aprendizaje no simultánea.Aparte de estas opciones que ofrecen instrucción en diferentes formatos y/o durante diferentes horarios, Washington también cuenta con las escuelas públicas tradicionales que utilizan enfoques de instrucción no tradicionales. Éstos incluyen los métodos Montessori (Montessori methods), en el que los estudiantes participan en actividades autodirigidas en lugar de instrucción directa; escuelas que ofrecen cursos especializados (magnet schools), los cuales se centran en áreas de contenido específico; y aprendizaje basado en el dominio, donde la instrucción se lleva a cabo al involucrar a los estudiantes en proyectos que tienen como objetivo resolver problemas del mundo real.Independientemente del formato, todas las opciones de educación pública deben cumplir con las mismas normas y reglamentos mínimos.“Todas las opciones de educación pública satisfacen las rigurosas necesidades de la educación pública”, dijo Nelson. “La educación tiene que ser equitativa; accesible; tiene que alcanzar todos esos estándares de aprendizaje. Los mismos objetivos de toda la educación pública.”Para las familias que no pueden encontrar una opción deseada en su distrito escolar local, o quienes tienen ciertas necesidades de transporte, existen otras opciones, Washington ofrece la opción de transferencias de estudiantes no residentes. Tanto el distrito escolar donde reside el estudiante como el distrito escolar no residente deben aprobar la transferencia.Caminos hacia el aprendizajeMientras que los estudiantes reflexionan sobre el rumbo que emprenderán al graduarse de la escuela secundaria, hay múltiples oportunidades que las escuelas de Washington ofrecen para que los estudiantes adquieran experiencia la cual favorecerá sus metas e intereses.Para los estudiantes interesados ​​en aprender habilidades técnicas que puedan impulsar su carrera, los programas de la Educación profesional y técnica (como sus siglas en inglés CTE) pueden ser una buena opción. Estos incluyen opciones como los centros de habilidades, estos son centros de servicio regionales que brindan instrucción en programas especializados que abarcan opciones desde la educación infantil hasta la tecnología de soldadura.El director del Centro de habilidades Tri-Tech en Kennewick, Paul Randall, dijo que los estudiantes pueden beneficiarse de la participación en los centros de habilidades debido el enfoque en habilidades y resultados tangibles.“Se consolida el pensamiento de los jóvenes,” dijo Randall. “Basándose en la aplicación del aprendizaje. Ahora la aplicación del conocimiento tiene un sentido más concreto y con un propósito, ya que antes era abstracto.”Hay 14 centros de habilidades en Washington, y cada uno ofrece una combinación diferente de programas. Tri-Tech ofrece 19 programas de educación profesional y técnica para estudiantes de 8 distritos escolares locales.Randall dijo que Tri-Tech considera tres pautas para agregar u ofrecer un nuevo programa: primero, el área de carrera debe pagar un salario digno; segundo, debe existir la demanda de esa carrera profesional en Washington; y tercero, el área de la carrera debe ser atractiva para los estudiantes de secundaria.Cuando los estudiantes han determinado una carrera profesional que están seguros de que quieren seguir, Tri-Tech y otros centros de habilidades también pueden facilitan el aprendizaje en el lugar de trabajo. Por ejemplo, el centro de habilidades puede asociarse con una empresa y hacer arreglos para que los estudiantes obtengan experiencia remunerada trabajando para ellos.El aprendizaje en el lugar de trabajo es solo una de las opciones del aprendizaje basado en el trabajo disponible en Washington. Otras opciones de aprendizaje basado en el trabajo incluyen las actividades con oradores invitados, excursiones y seguimiento profesional.El aprendizaje basado en el trabajo está disponible a través de múltiples programas de estudio de educación profesional y técnica. Sarah Patterson, directora de Desarrollo de la fuerza laboral de la Fundación educativa (AGC Education Foundation), enfatizó en la importancia del aprendizaje a través de la experiencia que ocurre durante estas actividades.“No hay nada mejor que tener la experiencia a través del trabajo. Ver, escuchar, oler, sentir,” dijo Patterson. “Nada es tan poderoso como hablar con alguien que está en el campo de la carrera, alguien quizás 7 años mayor que tú, al escuchar su experiencia puedas decir: “Si ellos pueden hacerlo, yo podría hacer esto sin duda alguna.”Los estudiantes de Washington también pueden acceder a los programas de aprendizaje y pre-aprendizaje, uno de estos es operado por el distrito escolar de Wenatchee, el cual prepara a los estudiantes para roles como técnicos informáticos. Muchos programas de educación profesional y técnica brindan oportunidades para que los estudiantes obtengan credenciales reconocidas por la industria. ( Encuentre la lista completa de caminos de educación profesional y técnica CTE).Para los estudiantes interesados ​​en seguir la educación postsecundaria, las escuelas de Washington ofrecen una variedad de oportunidades de programas de crédito dual, estos programas permiten que los estudiantes obtengan créditos para la escuela secundaria y la universidad al mismo tiempo. Los estudiantes pueden obtener estos créditos a través de opciones basadas en exámenes, como los programas de colocación avanzada, Cambridge international y bachillerato internacional, u opciones basadas en cursos, como los programas College in The High School, Running Start y CTE Dual Credit.Oportunidades AdicionalesAdemás de todas las opciones anteriores, las escuelas de Washington también brindan instrucción a los grupos de estudiantes con necesidades específicas, incluyendo:Programa de alta aptitud (Highly Capable Program): Este programa hace que las experiencias de aprendizaje acelerado estén disponibles para los jóvenes estudiantes identificados como altamente competentes.Programas de lenguaje dual (Dual Language Programs): El contenido del aula se enseña en parte en inglés y en parte en un idioma asociado. La investigación muestra que la educación bilingüe es la forma más efectiva de cerrar las brechas de oportunidades para los estudiantes multilingües/de inglés.Programa para la reintegración de los jóvenes Puertas abiertas (Open Doors Youth Reengagement): Este programa tiene como objetivo el volver a involucrar a los jóvenes mayores que abandonaron la escuela secundaria o quienes no se graduaran de la escuela secundaria antes de los 21 años.Destrezas para la graduación, la realidad y doble ocupación (Graduation, Reality, and Dual-Role Skills [GRADS]): Este programa para adolescentes en estado de embarazo y/o padres jóvenes quienes se enfocan en habilidades fundamentales para el trabajo y la familia.Recursos adicionales se brindan para fomentar resultados equitativos para todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes nativos americanos, los estudiantes cuyos padres sirven en el ejército, los estudiantes que son inmigrantes, los estudiantes sin hogar, los estudiantes en hogares de paso, los estudiantes cuyos padres están encarcelados y los estudiantes que están encarcelados o fueron previamente encarcelados.Para obtener más información, las familias pueden comunicarse con su distrito escolar local o visitar el sitio web de OSPI.