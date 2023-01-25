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Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group宣布在卡塔尔设立新的销售和服务设施

/EIN News/ -- 加利福尼亚州特曼库拉, Jan. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下企业Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group（以下简称“集团”）自豪地宣布再一次扩大其销售和服务能力以满足中东市场需求。

Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Middle East QFZ LLC将位于卡塔尔Ras Bufontas经济区的企业创新园区。

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新服务中心的任务是为当地和该地区的客户提供与低温泵、涡轮膨胀机和液化天然气、乙烯、氨、碳氢化合物液体和工业气体设备相关的所有项目和服务。

此外，Nikkiso还将通过提供有机朗肯循环废热回收、氢液化和燃料以及低温储能等综合完整解决方案，支持区域参与者在能源效率、废热回收和可持续性方面的举措。

该集团销售和业务开发执行副总裁Emile Bado表示：“凭借这一设施，Nikkiso CE&IG将能够更快响应客户需求，提供个性化的服务和解决方案，并依托我们的当地业务影响力进一步为客户提供支持。”

这一扩张体现了集团对卡塔尔和中东市场客户的承诺和支持。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES
Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下成员）成员公司制造和维护工程低温气体处理设备（泵、涡轮膨胀机、热交换器等）以及工业气体、天然气液化（LNG）、氢液化（LH2）和废热回收有机朗肯循环的处理设施。Cryogenic Industries成立于50余年前，是ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问：www.nikkisoCEIG.comwww.nikkiso.com

媒体联系人：
Anna Quigley
+1.951.383.3314
aquigley@cryoind.com 

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c5d6ba2-8512-4d88-9225-ac887d1d4e7d/zh-Hans


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Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Middle East QFZ LLC

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group自豪地宣布再一次扩大其销售和服务能力以满足中东市场需求。Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Middle East QFZ LLC将位于卡塔尔Ras Bufontas经济区的企业创新园区。

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Distribution channels: Energy Industry, Media, Advertising & PR


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