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Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 宣佈在卡塔爾新增銷售與服務設施

/EIN News/ -- 加州特曼庫拉, Jan. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group（「集團」）是 Nikkiso Co., Ltd（日本）的子公司，自豪地宣佈在中東市場的銷售與服務能力再次擴大。

Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Middle East QFZ LLC 將位於卡塔爾 Ras Bufontas 的商業創新園。

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新服務中心旨在就低溫泵、透平膨脹機和液化天然氣、乙烯、氨、烴類氣液及工業氣體設備的所有項目和服務，為本地和區域客戶提供支援。

此外，Nikkiso 將透過提供綜合的完整解決方案，如廢熱回收有機朗肯循環、氫液化和燃料以及低溫能源儲存，在能源效益、廢熱回收和可持續發展等方面支援區域企業的舉措。

集團銷售與業務發展執行副總裁 Emile Bado 表示：「此設施使 Nikkiso CE&IG 能夠更快地回應客戶的需要，提供個別的服務和解決方案，並透過我們的當地業務進一步支援客戶。」

此次業務擴充體現對卡塔爾和中東市場客戶的承諾與支持。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES
Cryogenic Industries, Inc.（現為 Nikkiso Co., Ltd. 成員）成員公司製造與維修工程低溫氣體處理設備（泵、透平膨脹機、熱交換器等）以及用於工業氣體、液化天然氣 (LNG)、液化氫 (LH2) 廢熱回收有機朗肯循環的工藝裝置。Cryogenic Industries 成立於 50 多年前，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 和 Cryoquip 的母公司，亦是一個由 20 個營運實體組成的共同控制集團。

更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.comwww.nikkiso.com

傳媒聯絡人：
Anna Quigley
+1.951.383.3314
aquigley@cryoind.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c5d6ba2-8512-4d88-9225-ac887d1d4e7d/zh-Hant


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Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Middle East QFZ LLC

Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases 自豪地宣佈再次擴大在中東市場的銷售與服務能力。Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Middle East QFZ LLC 將位於卡塔爾 Ras Bufontas 的商業創新園。

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Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 宣佈在卡塔爾新增銷售與服務設施

Distribution channels: Energy Industry, Media, Advertising & PR


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