Les animaux perdus et volés en France

Ce sont les chats et les chiens qui sont les animaux les plus perdus et volés en France

FRANCE, January 27, 2023 /EINPresswire.com/ -- La perte ou le vol d'un animal de compagnie est une expérience très difficile. Les animaux de compagnie sont considérés comme des membres de la famille. Leurs disparitions peuvent avoir un impact très négatif sur leurs propriétaires qui sont désemparés et qui ne savent pas comment réagir.

Malheureusement, la perte ou le vol d'animaux est un problème important en France. Selon les statistiques, environ 800 000 chiens et 500 000 chats sont perdus chaque année. AnimalWeb au travers de sa grande enquête auprès des familles ayant retrouvé leur animal de compagnie précise que 92 % des animaux disparus sont récupérés vivants. Le pourcentage atteint presque les 100% pour les chiens perdus. L'étude indique également que dans presque 50 % des cas, ils ont été retrouvés dans les 72 heures (23,2 % en moins de 24 heures). Il est à souligner que dans plus de 50 % des cas de chats perdus, ceux-ci étaient à moins de 100 mètres de leur domicile.

Les animaux volés sont également un problème important en France. Selon certaines estimations, ce sont entre 15 000 et 20 000 animaux qui sont arrachés à leurs familles chaque année. Bien qu'il soit impossible de savoir combien de ces animaux sont retrouvés vivants, de nombreux chats et chiens sont revendus ou utilisés pour des expériences scientifiques.

Les principales causes de perte et de vol d'animaux sont l'ouverture par inadvertance d'une porte ou d'une clôture, les mauvaises conditions de garde, l'arrivé d'un nouveau-né ou d'un autre animal et le fait de laisser les animaux seuls à l'extérieur sans surveillance. Les chats qui sont des animaux très joueurs et aussi très curieux sont souvent tentés d'explorer le voisinage. Il suffit souvent d'une souris, d'un oiseau ou d'un papillon pour s'aventurer plus loin au risque de se perdre ou de rester coincé dans une cave. Les chiens qui ne sont pas correctement éduqués ou socialisés sont également plus susceptibles de se perdre ou d'être volés. Les volatiles sont de plus en plus signalés disparus... la porte ouverte de leur cage combinée à une fenêtre ouverte suffit à leur envol à l'extérieur.

En ce qui concerne, les animaux volés, c'est sans surprise que ce sont les chats et les chiens de races qui sont la cible des voleurs. Il existe un véritable marché sur Internet, où ces animaux enlevés à leur famille, sont vendus contre des sommes qui peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros. Les montants peuvent même doubler lors de la vente de chatons ou de chiots de race.

Pour prévenir cette triste situation, il est important d'apprendre aux propriétaires de chiens et de chats comment prévenir la perte ou le vol de leurs animaux. Il est recommandé de toujours tenir son animal en laisse en public, de ne pas les laisser seuls à l’extérieur sans surveillance et de s'assurer qu'ils sont correctement éduqués et socialisés. Les familles devraient également s'assurer que leurs animaux portent une médaille avec leurs noms et leurs numéros de téléphone au cas où ils se perdraient. Enfin, une identification par puce électronique ou un tatouage permet de retrouver plus facilement un animal égaré. Pour rappel, l'identification d'un animal de compagnie est une obligation légale. Pour les chiens , l'identification doit être faite par un vétérinaire avant l'âge de 4 mois tandis que pour les chats, celle-ci doit être effectuée avant l'âge de 7 mois.

Les défis supplémentaires liés à la recherche et au retour de ces animaux peuvent être très difficiles. Heureusement, il existe des solutions et des stratégies à mettre en œuvre pour retrouver un animal de compagnie perdu. Les propriétaires d'animaux peuvent collaborer avec des organisations et des associations spécialisées qui aident à retrouver les animaux perdus. Il est également conseillé de rechercher immédiatement l'animal perdu et de diffuser des avis de recherche sur les médias sociaux et autres sites Internet. AnimalWeb France est une des plateformes Internet qui offre un service 100 % gratuit afin de retrouver le plus rapidement son animal perdu ou volé. Les propriétaires d'animaux peuvent également bénéficier de l'aide des services vétérinaires et des refuges pour animaux pour retrouver leur animal. Dans le cas de suspicion de vol, un signalement à la police ou à la gendarmerie doit être effectué le plus rapidement possible. Il est conseillé également de consulter les sites Internet et les groupes de vente d'animaux entre particuliers.