muniAI améliore sa plateforme de gestion des urgences et des risques grâce à la technologie MOVENS

HONG KONG, January 24, 2023 / EINPresswire.com / -- Henshin Group, une entreprise de technologie qui a développé MOVENS, une plateforme open-source et IoT conçue pour être le centre d'intégration pour les villes intelligentes, et Sechk Security Services, une entreprise de technologie spécialisée dans les services liés à la sécurité, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique. SecHK offre une gamme de services, notamment des conseils en sécurité et des logiciels avancés, et a développé muniAI en se concentrant sur les plateformes de gestion de la ville intelligente et de l'infrastructure.L'objectif principal de ce partenariat est d'établir une infrastructure technologique capable de collecter et d'analyser des données en temps réel provenant de tout dispositif Internet des objets (IoT) dans une ville intelligente, et d'utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour initier automatiquement des processus commerciaux en fonction de ces données. Cela améliorera l'efficacité et la fonctionnalité de l'écosystème de la ville.La plateforme MOVENS fonctionne comme un centre d'intégration conçu pour connecter toutes les entités des différentes couches des domaines de la ville intelligente, fournissant la couche technologique de base pour l'intégration de tous les services centrés sur l'utilisateur. Son architecture d'abstraction de microservices de haut niveau permet l'intégration de toutes les couches impliquées dans l'écosystème de la ville intelligente et encourage la mise en œuvre de la technologie de pointe pour chaque couche.muniAI est une plateforme de service opérationnel et de terrain pour les villes qui les aide à fonctionner de manière plus efficace. Il collecte les plaintes des citoyens via divers canaux, notamment WhatsApp, email et une application citoyenne, et fournit rapidement cette information au employé ou au entrepreneur le plus pertinent de la ville. La plateforme intègre également tous les capteurs IoT et les caméras et génère automatiquement des tâches dans la plateforme en fonction de ces données.La synergie entre le centre d'intégration de technologie de Henshin pour une intégration transparente des solutions de ville intelligente et la plateforme SaaS de Sechk Security Service pour la gestion facile de la ville intelligente élargira tout le domaine des données IoT pour créer de nouveaux cas d'utilisation commerciaux. En tirant parti de l'offre combinée MOVENS-muniAI, les administrateurs et les planificateurs de villes intelligentes peuvent désormais compter sur une solution de gestion des tâches de la ville unique pilotée par la technologie IA qui gère tous les actifs et les services de la ville, tels que les poteaux d'éclairage, les feux de circulation, les systèmes d'irrigation, les poubelles et les conteneurs, diverses installations municipales pour différents types d'utilisateurs, etc. et simplifie les flux de travail mieux que jamais, augmentant l'efficacité globale de l'équipe. De plus, la plateforme muniAI - basée sur un vaste réseau de capteurs connectés intégrés à travers la technologie MOVENS - est également conçue pour gérer tout type d'urgence, y compris les risques de catastrophe et de changement climatique qui peuvent survenir dans tout écosystème urbain, en prédisant, en prévenant et en gérant efficacement plusieurs tâches en réponse à des circonstances dangereuses.Conformément à l'adoption de normes mondiales, la technologie MOVENS permet la corrélation de différents actifs provenant de domaines multiples de la ville intelligente et fournit des formats de données standardisés que muniAI intègre ensuite avec des solutions pilotées par l'IA en simplifiant les flux de travail complexes et en augmentant considérablement la productivité de l'équipe. Avec cette fondation, en utilisant des jeux de données améliorés, standardisés et en temps réel de MOVENS, le tableau de bord complet conçu par muniAI ouvre la voie pour devenir la plateforme distribuée leader pour une gestion plus orientée utilisateur des services, y compris la participation des citoyens sous diverses formes à travers une application intelligente.***************************Domenico Mangiacapra, PDG et co-fondateur de Henshin Group a déclaré: "Le choix de l'open source et l'adoption de normes mondiales garantissent que la technologie MOVENS surmonte les obstacles liés aux réglementations techniques et aux systèmes d'innovation nationaux. Nous sommes extrêmement heureux d'avoir formé ce partenariat avec muniAI et d'élargir notre écosystème de partenaires internationaux, permettant ainsYair Goldstof, VP Développement commercial de muniAI a déclaré: "Notre objectif est d'améliorer la gestion globale des infrastructures et des services urbains, tout en impliquant activement les citoyens dans le processus. Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec la technologie MOVENS, qui permettra à nos clients d'accéder facilement aux services de la ville et de gérer leur ville à travers un tableau de bord interactif. 