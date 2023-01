Rhode Island Department of State Launches Address Confidentiality Program

RHODE ISLAND, January 23 - Expanded program enables victims of domestic violence, other crimes to protect their home address

PROVIDENCE, RI – Secretary of State Gregg M. Amore today announced the launch of Rhode Island's Address Confidentiality Program, a mail-forwarding program designed to protect the home addresses of victims of domestic violence.

"I am proud to launch the Address Confidentiality Program and offer these critical supports to the members of our community who have survived domestic violence and other crimes," said Secretary of State Gregg M. Amore. "This program will help protect survivors' personal information and enable them to continue to participate in civic life and other essential business. I encourage all eligible individuals who are interested in the program to apply."

The Rhode Island Department of State previously offered a similar program for voting purposes only. Through legislation passed in 2022, sponsored by then-Representative Amore and Senate Judiciary Committee Chair Dawn Euer, the program has now been expanded to provide mail-forwarding services.

"This program will make safe participation in public life possible for survivors of domestic violence, sexual assault, and other abuse, supporting these survivors as they build their futures," said Senate Judiciary Committee Chair Dawn Euer (D-Dist. 13, Newport, Jamestown). "I am proud to have sponsored this legislation, and I thank the Secretary of State's office for their partnership in implementing this program."

Program participants will receive a unique identification number and the Address Confidentiality Program Post Office Box address, which can be used as the participant's substitute address. All first-class, registered, and certified mail received through the Post Office Box on the participant's behalf will be forwarded to the participant by the Rhode Island Department of State.

"The RICADV envisions a future that is free from violence for all, including survivors of domestic abuse in Rhode Island. When survivors spoke out and shared their stories and need for safety, we were proud that Rhode Islanders listened, and legislators acted," said Lucy Rios, Executive Director of the Rhode Island Coalition Against Domestic Violence. "The Address Confidentiality Program provides much-needed protections for survivors and their children who need to feel safe and secure in their new homes after relocating."

The program is available to victims of domestic violence who have had to move or are planning to move to a new location for safety reasons. Other people living in the same household as the victim, such as children, parents, partners, or siblings, may also be eligible to participate.

Full eligibility information and application materials are available online at www.sos.ri.gov/AddressConfidentialityProgram, or by mail, fax, phone, or email from the Rhode Island Department of State. Assistance completing the application is available through the Rhode Island Department of State as well as partner agencies, including the Rhode Island Coalition Against Domestic Violence.

To learn more about the Address Confidentiality Program, visit www.sos.ri.gov/AddressConfidentialityProgram.

El Departamento de Estado de Rhode Island lanza un programa de confidencialidad de direcciones El programa ampliado permite a las víctimas de violencia doméstica y otros delitos proteger su dirección residencial

PROVIDENCE, RI - El Secretario de Estado Gregg M. Amore anunció hoy el lanzamiento del Programa de Confidencialidad de Direcciones de Rhode Island, un programa de reenvío de correo postal diseñado para proteger las direcciones residenciales de las víctimas de violencia doméstica.

"Estoy orgulloso de lanzar el Programa de Confidencialidad de Direcciones y ofrecer este apoyo fundamental a los miembros de nuestra comunidad que han sobrevivido a la violencia doméstica y otros delitos", dijo el Secretario de Estado Gregg M. Amore. "Este programa ayudará a proteger la información personal de los sobrevivientes y les permitirá seguir participando en la vida cívica y en otras actividades esenciales. Recomiendo a todas las personas que cumplan con los requisitos y estén interesadas en el programa que lo soliciten".

El Departamento de Estado de Rhode Island ofreció anteriormente un programa similar solo para fines de votación. A través de la legislación aprobada en el 2022, patrocinado por el entonces Representante Amore y Directora del Comité Jurídico del Senado, la Senadora Dawn Euer, el programa se ha ampliado ahora para proporcionar servicios del reenvío de correo postal.

"Este programa hará posible la participación de forma segura en la vida pública para los supervivientes de la violencia doméstica, agresión sexual y otros abusos, apoyando a estos sobrevivientes a medida que construyen sus futuros", dijo la Directora del Comité Jurídico del Senado, la Senadora Dawn Euer (D-Dist. 13, Newport, Jamestown). "Estoy orgullosa de haber patrocinado esta legislación, y agradezco a la oficina del Secretario de Estado por su colaboración en la implementación de este programa".

Los participantes del programa recibirán un número de identificación único y la dirección del apartado de correos del Programa de Confidencialidad de Direcciones, el cual podrá utilizarse como dirección sustitutiva del participante. Todo el correo de primera clase, registrado y certificado que se reciba a través del apartado de correos en nombre del participante será reenviado a mismo por el Departamento de Estado de Rhode Island.

"La Coalición de Rhode Island Contra la Violencia Doméstica, RICADV por sus siglas en inglés, ve un futuro libre de violencia para todos, incluidos los sobrevivientes de abuso doméstico en Rhode Island. Cuando los sobrevivientes hablaron y compartieron sus historias y sus necesidades de seguridad, nos sentimos orgullosos de que los habitantes de Rhode Island escucharan y los legisladores actuaran", dijo Lucy Ríos, Directora Ejecutiva de la Coalición de Rhode Island contra la Violencia Doméstica. "El Programa de Confidencialidad de Direcciones proporciona protecciones muy necesarias para los sobrevivientes y sus hijos que necesitan sentirse seguros y protegidos en sus nuevos hogares después de mudarse".

El programa está disponible para las víctimas de violencia doméstica que hayan tenido que mudarse o estén planeando mudarse a un nuevo lugar por razones de seguridad. También pueden participar otras personas que vivan en el mismo hogar que la víctima, como hijos, padres, parejas o hermanos.

La información completa sobre la elegibilidad y los materiales de solicitud están disponibles a través de nuestra página web www.sos.ri.gov/AddressConfidentialityProgram o por correo, fax, teléfono o correo electrónico directamente desde el Departamento de Estado de Rhode Island. El Departamento de Estado de Rhode Island ofrece asistencia para cumplimentar la solicitud, así como las agencias asociadas, incluida la Coalición de Rhode Island contra la Violencia Doméstica.

Para obtener más información sobre el Programa de Confidencialidad de Direcciones, visite www.sos.ri.gov/AddressConfidentialityProgram.

