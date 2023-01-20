تستقطب قمة الخليج للشؤون الدوائية في نسختها الثامنة في دبي عام 2023
تنعقد القمة لمدة يومين وتضم أكثر من 350 مختص مسؤول بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والخبراء الإقليميين في نطاق الصيدلةDUBAI, UAE, January 20, 2023 /EINPresswire.com/ -- قمة الخليج للشؤون الدوائية: "أثر التغييرات التنظيمية والتطورات الدوائية في نطاق دول مجلس التعاون الخليجي"
(Arab Newswire)
دبي – الإمارات العربية المتحدة: تعود النسخة الثامنة من قمة الخليج للشؤون الدوائية وستعقد في دبي في فندق ماريوت الجداف خلال يومي 6 و7 مارس 2023.
تُعد قمة الخليج للشؤون دوائية أول منتدى من نوعه في المنطقة يجمع ممثلي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ورواد الأعمال ومقدمي الحلول لمناقشة وتبادل المعرفة حول أحدث اللوائح التي تحكم قطاع الدواء.
ستشهد القمة ورش عمل متعمقة ومناقشات تتركز على الموضوعات الأساسية للنسخة الثامنة لهذا العام: "أثر التغييرات التنظيمية والتطورات الصيدلانية في نطاق دول مجلس التعاون الخليجي" التي تشمل إدارة دورة حياة البيانات التنظيمية ولوائح الملكية الفكرية ونظام التتبع والتعقب والتسلسل (مثال: برنامج تطمين) والإطار التنظيمي الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها من الموضوعات الأخرى.
"تعمل كل حكومات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي على التطوير في مجال الأدوية. فعلى سبيل المثال، في المملكة العربية السعودية تأخذ الصناعة الدوائية نقطة أساسية لرؤية 2023 وقد أطلقت العديد من المبادرات مثل دعم الشراء وتصنيع الأدوية برئاسة وزارة الصحة وتطوير المختبرات والتجارب السريرة برئاسة الشؤون الصحية بالحرس الوطني".
وأضافت الدكتورة منى الموصلي، بصفتها الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة بي آر إي للاستشارات "تتوسع الصناعة بسبب التطورات المستمرة في قطاع الصحة والاستثمارات الحكومية وتنفيذ استراتيجيات التفكير المستقبلي، لا سيما داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ولهذا السبب يجب على كل خبير تنظيمي أن يكون على دراية كاملة ووعي دائم بجميع اللوائح المفروضة حديثًا. وعلاوة على ذلك، أعتبر أن مفتاح النجاح في مهنة الشؤون التنظيمية هو التواصل. "
ولا تزال قمة الخليج للشؤون الدوائية مستمرة في نشر المعرفة بالقواعد الحالية والمستحدثة الجديدة في قطاع الأدوية.
وتركز القمة على مجموعة واسعة من الموضوعات وتتضمن جلسات تفاعلية يقودها خبراء حكوميون وميدانيون وقادة الصناعة لعرض و تبادل المعلومات والخبرات حول التسجيل الدوائي والمبادئ التوجيهية والقوانين الحالية.
وستشمل نسخة هذا العام من القمة حضور قوي من الرعاة، بما في ذلك الراعي التيتانيوم: يوتريس وأدفانكو، الراعي البلاتيني: هانيويل، الراعي الذهبي: براءة، الرعاة الفضيين و سيجينك و حكمة و أسينو و تي كيو فارما، الراعي المشارك: بي أي فارما انتلجنس و وغيرهم من الكثير الذين سيتم الإعلان عنهم قريبًا.
عربت شركة يوتريس عن سعادتها بالانضمام إلى قمة هذا العام قائلة: "يسعدنا أن نكون جزءًا من " قمة الخليج للشؤون الدوائية 2023 " جنبًا إلى جنب مع شركائنا الإستراتيجيين. إنها لفرصة عظيمة للجميع لمناقشة التحديات الحقيقية ومستقبل التسلسل في دول مجلس التعاون الخليجي. ونتطلع إلى تبادل الخبرات مع جميع المشاركين لاجتياز رحلة التسلسل بسلاسة قدر الإمكان وبناء بناء منظومة أفضل".
وصرحت شركة أدفانكو عن توقعاتها قائلة: " نحن متحمسون للمشاركة في" قمة الخليج للشؤون الدوائية 2023 " جنبًا إلى جنب مع شريكنا الاستراتيجي، يوتريس. وستكون فرصة رائعة لنا للتواصل مع جميع رواد الصناعة الدوائية وخبراء في الشؤون التنظيمية والدوائية والهيئات الحكومية الذين سيحضرون هذا العام. نتطلع إلى مناقشة مستقبل التوافق مع التسلسل وما بعده ".
ومن المتوقع أن تستقطب قمة الخليج للشؤون الدوائية أكثر من 350 خبيرًا ومشاركًا وممثلين من وزارات الصحة وخبراء في الشؤون التنظيمية الدوائية، هذا العام.
لقد أعلن العضو المؤسس لقمة الخليج للشؤون الدوائية والمدير الإداري لشركة بي آر إيه للاستشارات الصيدلانية (الشركة الاستشارية في مجال الشؤون التنظيمية المهنية)، الدكتورة نجيبة الشيزاوي: "ستتوفر مساحة أكبر للجميع للتواصل وجهًا لوجه. ستكون الأجندة لهذا العام أكثر إفادة وسيشمل مجموعة واسعة من التحديثات عن الشؤون التنظيمية التي تتعلق فقط بالأدوية. ويجب على جميع المتخصصين الميدانيين والمتخصصين في دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من هذه الفرصة. الأبواب مفتوحة لجميع الرعاة والمتحدثين لكي ينضموا تحت مظلة قمة الخليج للشؤون الدوائية وسيكونون قادرين على التواصل وتبادل الخبرات والأفكار المفيدة التي ستدعم التطور المستمر في صناعة وتنظيم الدواء".
ولمزيد من المعلومات حول قمة الخليج للشؤون الصيدلانية في نسختها الثامنة، يرجى زيارة الموقع الالكتروني https://www.pramagcc.com
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