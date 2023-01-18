Pliops 推出 XDP 數據服務，實現突破性數據基礎設施優化

XDP-RAIDplus 引領數據服務產品線，實現一流數據彈性、可靠性、可擴展性和保護

/EIN News/ -- 加州聖荷西, Jan. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pliops 是雲端和企業數據中心的領先數據處理器供應商，今天推出了其 XDP 數據服務平台 – 一種無縫部署的轉型方法，可優化數據基礎設施並加速現代工作負載，同時將總體擁有成本 (TCO) 降低 50%。



在 Pliops XDP 上運行的 Extreme Data Processor (XDP) 數據服務組合包括 XDP-RAIDplus、XDP-AccelDB 和 XDP-AccelKV。此類數據服務用於透過指數級提高應用程式性能、數據可靠性、存儲容量和整體堆棧效率，最大限度地提高數據中心基礎設施投資。

XDP-RAIDplus

由於開發傳統獨立硬碟冗餘陣列 (RAID) 技術時考慮了傳統硬碟 (HDD)，因此與現代固態硬碟 (SSD) 一起使用時，傳統 RAID 的行為方式會大幅降低驅動器性能和耐用性，同時需要額外的驅動器來實現冗餘，從而減少可用容量。為 NVMe 和 NVMe-oF 環境以及企業 SATA 和單埠 SAS 環境提供一流的保護，Pliops XDP-RAIDplus 是一項數據保護解決方案，克服了傳統 RAID 控制器的局限性。XDP-RAIDplus 可提升應用程式性能，並提高企業 SSD 的耐用性、使用壽命和解鎖能力。企業的應用程式停機時間更短，SSD 壽命更長，數據基礎設施的總體擁有成本 (TCO) 更低。

XDP-RAIDplus 採用實時數據壓縮，允許用戶在不損失物理容量的情況下配置類似 RAID 5 的保護功能。它還可以在發生故障時智能地僅重建驅動器上的數據，將重建時間減少 65%，同時提供比傳統 RAID 解決方案更高的吞吐量。借助 XDP-RAIDplus，使用 NVMe SSD 的應用體驗：

吞吐量提升高達 10 倍

容量減少 6 倍

SSD 驅動器耐用性提高 5 倍

TCO 降低50%

正常運行時間延長



Pliops 創始人兼行政總裁 Uri Beitler 表示：「維護高性能、高可靠性的 SSD 存儲系統可能極具挑戰性。」「在承載應用程式大量數據的伺服器上，SSD 故障是造成大量停機的主要原因，影響生產效率並影響服務等級協議 (SLA)。有鑑於此，XDP-RAIDplus 設計用於將 NVMe SSD 的功能最大化，滿足任何系統最苛刻的輸入／輸出 (I/O) 需求，同時優化系統的性價比。許多客戶為了避免性能下降而犧牲數據可靠性，我們不僅透過加速當前解決方案來解決這一問題，還透過向無法利用現有解決方案的客戶提供這一關鍵功能來解決這一問題。」

StorageReview 的 Brian Beeler 補充道：「我們在 Pliops XDP 加速器硬件上花了大量時間，親眼目睹了 Pliops 如何輕鬆利用新的 NVMe SSD，尤其是市場上日益常見的高容量 30TB 級驅動器。在實驗室測試中，我們專注於 XDP-RAIDplus 數據服務，並使用 Solidigm 30.72TB P5316 QLC SSD 進行測試，在我們的工作負載中，該 SSD 的性能比軟件 RAID0 高 1.5 至 5.6 倍。此外，當啟動 SSD 故障時，我們能夠在大約 450 分鐘內重建整個 30.72TB SSD，並運行混合工作負載。這一代現代企業閃存為組織提供了巨大的機遇，但系統也需要做好準備，以有效管理這一投資。從我們在 StorageReview 實驗室看到的情況來看，Pliops XDP 在這方面做得非常好。」

Pliops 產品組合中的其他數據服務包括：

XDP-AccelDB

Pliops XDP-AccelDB 是一款面向 MySQL、MariaDB 和 PostgreSQL 等 SQL 應用的一流數據庫加速器。此外，還能加速 NoSQL 應用，包括 MongoDB 和軟件定義的存儲解決方案。得益於原子寫入、智能緩衝和數據塑形等獨特功能，XDP-AccelDB 用戶的交易量提高了 3.2 倍，延遲減少了 3 倍，容量擴展提高了 6 倍。

XDP-AccelKV

Pliops XDP-AccelKV 數據服務是適用於 RocksDB、WiredTiger 等存儲引擎的一流鍵值 (KV) 加速器解決方案。作為原生硬件 KV 加速器，XDP-Accelkov 提供了比純軟件解決方案高一個數量級的性能。作為 XDP-AccelKV 數據服務的一部分，Pliops 提供了 XDP-Rocks，不僅簡化了體系結構並消除了複雜性，而且為 RocksDB 部署提供了突破性水平的工作負載性能、可擴展性和效率。

據 Gartner 的分析師稱，「儲存和數據保護市場正在不斷發展，以應對企業 IT 中的新挑戰。指數級數據增長、公共雲的採用、人才招聘挑戰、新的工作負載、網絡威脅、連接和收集一切數據的要求以及數據治理法律都要求改變儲存平台和營運模式。對適應性強、性能強、安全、可擴展、簡單和高效能的存儲和數據服務的需求正在上升。隨着數據中心不再是數據的中心，IT 領導者希望在邊緣和多個公共雲中提供能夠支援混合雲數據流的存儲服務和數據平台。」

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.pliops.com 或聯絡 demo@pliops.com。

關於 Pliops

Pliops 是專注於提升數據中心的運行速度及效率的技術創新企業。該公司的 XDP 可大幅簡化處理數據及管理閃存的方式。Pliops 克服了儲存效率低下的問題，極大地提高了數據飢渴型應用程式的性能，同時大幅降低其總體架構成本。Pliops 成立於 2017 年，於 2020 年和 2021 年均入選最熱門的 10 家半導體初創公司。該公司迄今已自包括 Koch Disruptive Technologies、State of Mind Ventures Momentum、Intel Capital、Viola Ventures、SoftBank Ventures Asia、Expon Capital、NVIDIA、AMD、Western Digital、SK hynix 和 Alicorn 在內的主力投資者手中籌資超過 2 億美元。了解更多資訊，請瀏覽 www.pliops.com 或關注 Twitter 及 LinkedIn。

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