Mohawk 提供訴訟和收入指南更新

/EIN News/ -- 佐治亞州卡爾霍恩, Jan. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的地面材料製造商 Mohawk Industries 公司 (NYSE: MHK) 今天宣佈，已就此前披露的證券集體訴訟與原告達成協議。Mohawk 及某些公司高管被列為這起訴訟的被告，該訴訟最初於 2020 年 1 月 3 日在美國佐治亞州北區地方法院提起（「證券集體訴訟」）。Mohawk 認為，本次證券集體訴訟毫無根據，被告對責任和損害索賠有實質性抗辯；然而，Mohawk 得出的結論認為，進一步通過訴訟途徑解決爭議曠日持久、負擔沉重且費用高昂。為了補償員工被解僱的損失以及對被告的一次性索賠，雙方達成協議，以 6000 萬美元與原告達成證券集體訴訟的和解，其中很大一部分費用由保險支付。預計證券集體訴訟的和解將提交法院申請初步批准。本案將根據通常的習慣性最終法律文件、公告和法院批准加以解決。



Mohawk 還成功解決了此前披露的與比利時稅務局（「BTA」）關於知識產權特許權使用費收入稅務處理的爭議。2022 年 4 月，BTA 發佈了截至 2013 年 12 月至 2018 年的全部日歷年約 1.87 億歐元（包括罰款但不含利息）的納稅評估。儘管 Mohawk 認為其在比利時的稅務狀況完全正常，但仍然於 2022 年 11 月 23 日與 BTA 達成了協議，決定以一次性支付 300 萬歐元的方式解決上述爭議。

自 Mohawk 於 2022 年 10 月 27 日發佈第三季度財報以來，美國聯邦儲備委員會已宣佈兩次額外加息。利息上調加之美國和歐洲持續的高通脹和消費者信心的不足，導致全球住宅地板業務在第四季度的疲軟程度超過了公司的預期。Mohawk 增加了臨時工廠停工以應對市場疲弱，這進一步壓縮了公司利潤並引起季度業績下滑。此外，北美地板市場的需求比其他細分市場更為疲軟，導致生產廠商不得不降低庫存水平。銷量下降、工廠停工以及地毯庫存成本上升等綜合因素引起該市場本季度財務業績的下滑。在上述多種因素的共同作用下，公司第四季度調整後每股收益預計在 1.27 美元至 1.31 美元之間，其中不包括任何重組費用或其他一次性費用。公司完整的第四季度和全年財務業績報告以及 2023 年第一季度的指導意見將納入 2023 年 2 月 9 日第四季度盈利報告，並在 2023 年 2 月 10 日的季度投資者電話財報會議上發表討論意見。

公司正在按照會計工作流程編制 2022 年第四季度和全年財務報表。因此，本報告中提供的初步財務業績評估結果基於當前預期，可能會按照完成公司財務結算程序、年度審計以及從現在到最終確定財務業績評估結果期間可能發生的其他變化而進行調整。此外，本報告中提出的調整後每股收益財務指標的計算方式與公司歷史上計算調整後每股收益的計算方式一致，不包括可能無法反映的項目或與公司核心經營業績無關的某些項目。

關於 MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries 是全球領先的地面材料製造商，致力於打造改進全球住宅和商業空間的產品。Mohawk 的垂直一體化製造和分銷流程為生產地毯、毛毯、瓷磚、複合地板、木質地板、石材地板和塑膠地板帶來了競爭優勢。公司居於業內領先地位的創新創造了使其品牌在市場上有別於其他品牌並滿足所有改建和新建要求的產品和技術。公司的品牌在業內享有盛名，包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Feltex、Godfrey Hirst、IVC、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step 和 Unilin。過去十年，Mohawk 對業務進行了改造轉型，從一家美國地毯製造商變身為全球最大的地面材料製造商，業務遍及澳洲、巴西、加拿大、歐洲、馬來西亞、墨西哥、新西蘭和美國。

上述幾段中的部分陳述，尤其是對第四季度、年末業績、未來業績、業務前景、業務增長、經營戰略以及類似內容的預測以及包含「可能」、「應該」、「相信」、「預期」、「預計」和「估計」等措辭的陳述或類似表達均構成「前瞻性陳述」。對於這些陳述，Mohawk 要求受到《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中所界定的前瞻性陳述安全港條款的保護。公司不對前瞻性陳述的準確性做任何保證，因為它們是以大量假設為基礎的，其中涉及一些風險和不確定因素。以下重要因素可能導致未來結果出現偏差：經濟或行業狀況的變化；競爭；原料價格和其他投入成本的暴漲和驟降；消費市場規模的擴張和緊縮；能源成本和供應；資本支出時間安排和水平；公司產品提價的時間安排與執行；減值費用；併購整合；國際營運；新產品推出；合理化運作；稅收和稅收改革；產品及其他索賠；訴訟；新冠疫情相關的風險和不確定性；以及 Mohawk 在提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的報告和公告中所認定的其他風險。

聯絡人：James Brunk，首席財務官 (706) 624-2239