Mohawk 提供诉讼和收入指南更新

/EIN News/ -- 佐治亚州卡尔霍恩, Jan. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的地面材料制造商 Mohawk Industries 公司 (NYSE: MHK) 今天宣布，已就此前披露的证券集体诉讼与原告达成协议。Mohawk 及某些公司高管被列为这起诉讼的被告，该诉讼最初于 2020 年 1 月 3 日在美国佐治亚州北区地方法院提起（“证券集体诉讼”）。Mohawk 认为，本次证券集体诉讼毫无根据，被告对责任和损害索赔有实质性抗辩；然而，Mohawk 得出的结论认为，进一步通过诉讼途径解决争议旷日持久、负担沉重且费用高昂。为了补偿员工被解雇的损失以及对被告的一次性索赔，双方达成协议，以 6000 万美元与原告达成证券集体诉讼的和解，其中很大一部分费用由保险支付。预计证券集体诉讼的和解将提交法院申请初步批准。本案将根据通常的习惯性最终法律文件、公告和法院批准加以解决。



Mohawk 还成功解决了此前披露的与比利时税务局（“BTA”）关于知识产权特许权使用费收入税务处理的争议。2022 年 4 月，BTA 发布了截至 2013 年 12 月至 2018 年的全部日历年约 1.87 亿欧元（包括罚款但不含利息）的纳税评估。尽管 Mohawk 认为其在比利时的税务状况完全正常，但仍然于 2022 年 11 月 23 日与 BTA 达成了协议，决定以一次性支付 300 万欧元的方式解决上述争议。

自 Mohawk 于 2022 年 10 月 27 日发布第三季度财报以来，美国联邦储备委员会已宣布两次额外加息。利息上调加之美国和欧洲持续的高通胀和消费者信心的不足，导致全球住宅地板业务在第四季度的疲软程度超过了公司的预期。Mohawk 增加了临时工厂停工以应对市场疲弱，这进一步压缩了公司利润并引起季度业绩下滑。此外，北美地板市场的需求比其他细分市场更为疲软，导致生产厂商不得不降低库存水平。销量下降、工厂停工以及地毯库存成本上升等综合因素引起该市场本季度财务业绩的下滑。在上述多种因素的共同作用下，公司第四季度调整后每股收益预计在 1.27 美元至 1.31 美元之间，其中不包括任何重组费用或其他一次性费用。公司完整的第四季度和全年财务业绩报告以及 2023 年第一季度的指导意见将纳入 2023 年 2 月 9 日第四季度盈利报告，并在 2023 年 2 月 10 日的季度投资者电话财报会议上发表讨论意见。

公司正在按照会计工作流程编制 2022 年第四季度和全年财务报表。因此，本报告中提供的初步财务业绩评估结果基于当前预期，可能会按照完成公司财务结算程序、年度审计以及从现在到最终确定财务业绩评估结果期间可能发生的其他变化而进行调整。此外，本报告中提出的调整后每股收益财务指标的计算方式与公司历史上计算调整后每股收益的计算方式一致，不包括可能无法反映的项目或与公司核心经营业绩无关的某些项目。

关于 MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries 是全球领先的地面材料制造商，致力于打造改进全球住宅和商业空间的产品。Mohawk 的垂直一体化制造和分销流程为生产地毯、毛毯、瓷砖、复合地板、木质地板、石材地板和塑胶地板带来了竞争优势。公司居于业内领先地位的创新创造了使其品牌在市场上有别于其它品牌并满足所有改建和新建要求的产品和技术。公司的品牌在业内享有盛名，包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Feltex、Godfrey Hirst、IVC、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step 和 Unilin。过去十年，Mohawk 对业务进行了改造转型，从一家美国地毯制造商变身为全球最大的地面材料制造商，业务遍及澳大利亚、巴西、加拿大、欧洲、马来西亚、墨西哥、新西兰和美国。

上述几段中的部分陈述，尤其是对第四季度、年末业绩、未来业绩、业务前景、业务增长、经营战略以及类似内容的预测以及包含“可能”、“应该”、“相信”、“预期”、“预计”和“估计”等措辞的陈述或类似表达均构成“前瞻性陈述”。对于这些陈述，Mohawk 要求受到《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中所界定的前瞻性陈述安全港条款的保护。公司不对前瞻性陈述的准确性做任何保证，因为它们是以大量假设为基础的，其中涉及一些风险和不确定因素。以下重要因素可能导致未来结果出现偏差：经济或行业状况的变化；竞争；原料价格和其它投入成本的暴涨和骤降；消费市场规模的扩张和紧缩；能源成本和供应；资本支出时间安排和水平；公司产品提价的时间安排与执行；减值费用；并购整合；国际运营；新产品推出；合理化运作；税收和税收改革；产品及其它索赔；诉讼；新冠疫情相关的风险和不确定性；以及 Mohawk 在提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的报告和公告中所认定的其它风险。

联系人：James Brunk，首席财务官 (706) 624-2239