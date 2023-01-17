Crurated 籌集 720 萬美元，進一步創新基於區塊鏈的葡萄酒社群並擴大市場覆蓋範圍

在過去的一年公司經歷了蓬勃發展，未來 Crurated 將尋求與法國和義大利以外的葡萄酒生產商進行深度合作。

/EIN News/ -- 倫敦, Jan. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 總部位於倫敦的會員制葡萄酒社群 Crurated 今天宣布，公司已從一群私人投資者那裏籌集了 720 萬美元。該公司旨在將葡萄酒鑑賞家與世界級生產商相聯繫。這筆資金將用於進一步發展技術平台，與法國和意大利以外的生產商建立更為廣泛的合作夥伴關係，並在全球葡萄酒市場佔有更多的份額。



Crurated 創始人 Alfonso de Gaetano 表示：「過去一年對我們的整個團隊以及與我們合作的葡萄酒生產商來說都是創新與成功的一年」。「我們不但成為了首個以非同質化代幣 (NFT) 技術為後盾，提供分桶銷售的葡萄酒社群，而且與 Charles Lachaux 簽署了獨家經銷協議，目前我們的葡萄酒生產商數量已經增加到 60 多家，並吸引了年輕一代葡萄酒消費群體加入平台。」

Crurated 報告顯示，其 70% 的會員年齡在 45 歲以下。其中 35% 的會員年齡在 35 歲以下，要低於 45 歲以上的葡萄酒消費主力的年齡階段。Crurated 團隊認為，公司透過與世界頂級葡萄酒生產商的直接合作，線上交易平台的創新銷售方式（傳統銷售方式：批量採購/拍賣和分桶銷售）以及利用 NFT 驗證葡萄酒的真實性，都有助於提高年輕消費群體對葡萄酒的興趣。

此外，第二年上半年的營業收入同比增長了 214%。第二年上半年會員人數同比增長了 180%，今年截至目前共增長了 400%。

關於 Crurated

Crurated 於 2021 年推出，以法國和意大利葡萄酒為重點，是以會員制為基礎的葡萄酒社群，旨在將鑑賞家與世界級生產商聯繫起來。Crurated 專家團隊提供個性化的服務和真實的體驗，而無縫物流服務透過安全的酒窖儲存和創新的區塊鏈技術保證了葡萄酒的品質和產地來源。欲了解關於 Crurated 的更多資訊，請瀏覽 Crurated.com。

公關聯絡人

Michael Volpatt

Michael@larkinvolpatt.com

415.994.8864

本公告附帶的影片可透過如下連結觀看

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d1a5202-186e-4b6a-8783-aa82bbb8e388

本公告附帶的圖片可透過如下連結查看

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0988a38c-6f44-4feb-ac1d-c734d7ccc165

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e7ba4d88-1de4-4f87-b6ee-d6026b3298c2