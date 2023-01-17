Crurated 筹集 720 万美元，进一步创新基于区块链的葡萄酒社区并扩大市场覆盖范围

在过去的一年公司经历了蓬勃发展，未来 Crurated 将寻求与法国和意大利以外的葡萄酒生产商进行深度合作。

/EIN News/ -- 伦敦, Jan. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 总部位于伦敦的会员制葡萄酒社区 Crurated 今天宣布，公司已从一群私人投资者那里筹集了 720 万美元。该公司旨在将葡萄酒鉴赏家与世界级生产商相联系。这笔资金将用于进一步发展技术平台，与法国和意大利以外的生产商建立更为广泛的合作伙伴关系，并在全球葡萄酒市场占有更多的份额。



Crurated 创始人 Alfonso de Gaetano 表示：“过去一年对我们的整个团队以及与我们合作的葡萄酒生产商来说都是创新与成功的一年”。“我们不但成为了首个以非同质化代币 (NFT) 技术为后盾，提供分桶销售的葡萄酒社区，而且与 Charles Lachaux 签署了独家经销协议，目前我们的葡萄酒生产商数量已经增加到 60 多家，并吸引了年轻一代葡萄酒消费群体加入平台。”

Crurated 报告显示，其 70% 的会员年龄在 45 岁以下。其中 35% 的会员年龄在 35 岁以下，要低于 45 岁以上的葡萄酒消费主力的年龄阶段。Crurated 团队认为，公司通过与世界顶级葡萄酒生产商的直接合作，在线交易平台的创新销售方式（传统销售方式：批量采购/拍卖和分桶销售）以及利用 NFT 验证葡萄酒的真实性，都有助于提高年轻消费群体对葡萄酒的兴趣。

此外，第二年上半年的营业收入同比增长了 214%。第二年上半年会员人数同比增长了 180%，今年截至目前共增长了 400%。

关于 Crurated

Crurated 于 2021 年推出，以法国和意大利葡萄酒为重点，是以会员制为基础的葡萄酒社区，旨在将鉴赏家与世界级生产商联系起来。专业团队提供个性化的服务和纯正的体验，而 Crurated 的无缝物流服务凭借安全的酒窖存储及创新的区块链技术，保证了葡萄酒的优异品质和产地的可靠。欲了解关于 Crurated 的更多信息，请访问 Crurated.com。

公关联系人

Michael Volpatt

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