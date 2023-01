Sen. Grace Poe's transcript

Hearing on onions

Monday, Jan. 16, 2023

'Yung nabanggit ni Senator JV at ng ating ibang mga kasamahan, nu'ng nakita natin ang mga flight crew na nagdala ng mga sibuyas na 'yun ay talagang nahabag ako sapagkat tama ang sinasabi ng ating mga kasama, ito ay siguro pasalubong nga nila sa kanilang pamilya dahil dumating tayo sa punto na mas mahal na ang isang kilo ng sibuyas kaysa sa minimum wage natin, P600 to P750 ang kilo ng sibuyas. That's about three times as expensive as chicken and 25 to 50 percent more expensive than pork or beef.

Noong umalma tayo, biglang dumating ang suplay para mapababa ang presyo. Simula kahapon, mabibili na raw sa halagang P150 ang kilo ng sibuyas galing sa Bayambang. Magkakaroon na rin daw ng calibrated importation depende sa suplay. Ang tanong: Bakit hindi ito naisip bago pa pumalo ang presyo ng sibuyas sa hindi makatarungang halaga? Ilang buwan na din na mataas ang presyo ng sibuyas pero nagmatigas ang DA noong Disyembre na wala raw importation na magaganap. Pero ngayon, parang joke lang, meron na pala.

May 15,000 metric tons naman daw tayo na domestic supply kaya hindi pinayagan ang importation noong una pero nasa warehouse lang naman at hindi naman inilabas ng merkado. May sindikato daw talaga sa sibuyas, sabi ng DA. Kailangan nilang ipaliwanag bakit walang ginawa.

At ang pangalan na Leah Cruz hanggang ngayon 'yan pa rin ang naririnig natin, ilang taon na ni Sen. Cynthia sa Senado hindi pa rin mahuli-huli 'yan. Kailangan ding ipaliwanag ng DA bakit bumaba sa mahigit kalahati ang imports pero pumalo naman sa mahigit limang beses ang presyo ng sibuyas.

The country's total onion imports from January to September declined by more than half--26,110 metric tons from 54,000. This is according to the Philippine Statistics Authority data. I don't even know if the data is correct.

Sa sobrang mahal ng sibuyas ngayon dito, may 10 flight attendants nga ang nagdala nito. Ano ba naman ang nangyari sa P20-million smuggled na sibuyas sa China na ipinuslit sa ilalim ng mga tinapay noong Dec. 6 o 'yung 17 million na white onions na nasabat noong Dec. 23 sa ukay-ukay daw. Ni hindi natin maipamigay ang mga smuggled na sibuyas dahil may E. coli.

Panahon na rin siguro talaga may aako sa kawalan ng aksyon sa agricultural crisis na ito. Asukal noong una, sibuyas naman ngayon. Ihe-hearing 'ata natin lahat ng kailangan sa kusina. Iba-ibang ingredients pero pare-parehong kwento sa price gouging, supply manipulation at smuggling. Wala tayong mahiwa pero iyak pa rin tayo ng iyak.

Madam Chair, sana po itong huling term natin ngayon sa Senado ay ang mga matatagal nang mga kumikilos na nag-sa-smuggle ng mga bagay na 'yan ay maikulong na sana. Kasi hindi pa rin po natututo, at tama po ang sinabi ni Senator Tulfo, baka naman kabarkada ng mga DA ang mga 'yan. So 'yun lamang po, Madam Chair, maraming salamat at sana po matuldukan na ang isyu na ito.