ء ﺑﺎﻟﯿﻮم ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻔﻨﻮن ﺗﺘﯿﺢ ﻟﻠﻤﻮھﻮﺑﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺮﺻﺔ اﻹﺑﺪاع اﺣﺘﻔﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ
EINPresswire.com/ --
)واﺷﻨﻄﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ (ARAB NEWSWIRE) - 15 ﯾﻨﺎﯾﺮ (2023 - أﻋﻠﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺤﯿﻮان (IFAW) ﻋﻦ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﺪورة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻔﻨﻮن، واﻟﺘﻲ ﺗُﻘﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻹﺗﺠﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ اﻟﻤﮭﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض )اﻟﺴﺎﯾﺘﺲ/ (CITES وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ (UNDP)، ﺑﮭﺪف ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻔﻨﺎﻧﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ إظﮭﺎر إﺑﺪاﻋﮭﻢ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ.
ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ ھﺬا اﻟﻌﺎم ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ"، ﻟﺘﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮك أﺛﺮاً إﯾﺠﺎﺑﯿﺎً ﺗﺠﺎه اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻮطﻨﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺘﮭﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ؛ وﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﮭﻢ، واﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﻌﻮن إﻟﻰ ﻓﮭﻢ وﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺤﺮﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد ﺑﻘﺎءھﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻷﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ واﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﮭﺪف ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﻮاﺋﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ازدھﺎر اﻷﻧﻮاع.
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ 4 إﻟﻰ 18 ﻋﺎﻣﺎً اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﯿﺎر أﺣﺪ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺎت، وﺗﻘﺪﯾﻢ رﺳﻢ ﺗﺼﻮري ﻟﻠﺤﯿﻮان ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد أو ﻓﻲ ﻣﻮﺋﻠﮫ اﻷﺻﻠﻲ. وﺗﺸﮭﺪ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ھﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﺸﺎرﻛﺔً واﺳﻌﺔً ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﯿﻦ اﻟﻤﺒﺪﻋﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﺪﻣﻮن أﻋﻤﺎﻻً ﻓﻨﯿﺔً ﻣﻤﯿﺰة ﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺣﯿﺚ ﺷﮭﺪت دورة اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1500 ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ 60 دوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺑﺪأ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻔﻨﻮن ﯾﻮم 9 ﯾﻨﺎﯾﺮ 2023، وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﺎﻧﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم 6 ﻓﺒﺮاﯾﺮ 2023 ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺴﺎﻋﺔ 11:59 ﻟﯿﻼً ﺑﺘﻮﻗﯿﺖ ﺟﺮﯾﻨﺘﺶ. ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أﺻﻠﯿﺔ وﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻤﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻗﻼم اﻟﺘﻠﻮﯾﻦ اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو اﻟﺸﻤﻌﯿﺔ أو أﻗﻼم اﻟﺮﺻﺎص اﻟﻤﻠﻮﻧﺔ و/ أو اﻷﻟﻮان اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ. وﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ 12
ﻣﺸﺎرﻛﺎً ﻣﻦ ﻓﺌﺎت ﻋﻤﺮﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﯿﻦ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر اﻟﻔﺎﺋﺰ اﻷول.
ﻓﺎزت ﻟﻮﺣﺔ "اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻮطﻦ" اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﯿﻨﻲ ﯾﺎﻧﺠﻮن ﻣﺎو، اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ 13 ﻋﺎﻣﺎً، ﻓﻲ دورة اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ؛ ﻛﻤﺎ ﺷﮭﺪت اﻟﺪورات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻮز ﻣﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻣﻦ ھﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ وأﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ. وﯾﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ ھﺬا اﻟﻌﺎم ﺧﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﯿﻔﮭﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ 3 ﻣﺎرس ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم اﺣﺘﻔﺎ ًء ﺑﺎﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ، واﻟﺬي ﯾﺼﺎدف
ھﺬه اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﺎﯾﺘﺲ.
ﻟﻤﺰﯾ ٍﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ ھﺬا اﻟﻌﺎم واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ، ﯾُﺮﺟﻰ زﯾﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
https://wildlifeday.org
اﻧﺘﮭﻰ
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ:
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺤﯿﻮان (IFAW) – ﻛﻨﺪة ﺟﺎﺑﻲ / ﺑﺮﯾﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ: kjabi@ifaw.org
اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﺎﯾﺘﺲ (CITES) - دﯾﻔﯿﺪ وﯾﺘﺒﻮرن / ﺑﺮﯾﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ: david.whitbourn@un.org / ھﺎﺗﻒ: +41795521507
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ -(UNDP) ﺳﺎﻧﺠﯿﺘﺎ ﻛﺎدﻛﺎ / ﺑﺮﯾﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ: sangita.khadka@undp.org / ھﺎﺗﻒ:
+2129065043
ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺤﯿﻮان:
اﻧﺘﮭﻰ
ﺣﻮل اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺤﯿﻮان – (IFAW)
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺤﯿﻮان (IFAW) ھﻮ ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ رﺑﺤﯿﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻻزدھﺎر ﻣﻌﺎً. ﻧﺤﻦ
اﻟﺒﺤﺎر واﻟﻤﺤﯿﻄﺎت وﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 40 دوﻟﺔً ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﯾﺘﻤﺤﻮر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎدﯾﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻋﺒﺮ
ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺣﻮل إﻧﻘﺎذ وإﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت وإطﻼﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﯾﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺮﻣﯿﻢ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﻮاﺋﻠﮭﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ. وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻧﻮاﺟﮭﮭﺎ ﻣﻠﺤﺔً وﻣﻌﻘﺪة، وﻟﺤﻠﮭﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﺪّﯾﺔ. وﻧﻘﻮم ﺑﺈﺑﺮام اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ. وﻧﻘﺪم أﺳﺎﻟﯿﺒﺎً ﻣﺒﺘﻜﺮةً وﺟﺪﯾﺪةً ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻧﻮاع ﻋﻠﻰ اﻻزدھﺎر.
وﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﯿﻒ ﻧﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل زﯾﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ: www.ifaw.org
ﻟﻤﺤﺔ ﺣﻮل اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﺎﯾﺘﺲ:
ﺗﻢ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻹﺗﺠﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ اﻟﻤﮭﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض )اﻟﺴﺎﯾﺘﺲ/ (CITES ﻓﻲ 3 ﻣﺎرس 1973، وﺑﺪأ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ 1 ﯾﻮﻟﯿﻮ .1975 وﺗﺸﮭﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ 184 طﺮﻓﺎً ھﻲ 183 دوﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﺗُﻌﺪ إﺣﺪى أﻗﻮى اﻷدوات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻹﺗﺠﺎر اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 38 أﻟﻒ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ. وﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﺎﯾﺘﺲ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻐﺬاء واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻤﻔﺮوﺷﺎت واﻟﺴﻜﻦ واﻟﺘﺬﻛﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ واﻷزﯾﺎء. وﺗﺴﻌﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻧﻮاع ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔً وﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔً وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺳﺒﻞ اﻟﻌﯿﺶ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻨﮭﺎ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻮطﻨﯿﺔ، ﺑﮭﺪف اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻜﻮﻛﺐ وازدھﺎر اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻤﺎ ﯾﺪﻋﻢ أھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻟﻤﺤﺔ ﺣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ:
ﯾﺘﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء دول ﺗﺼﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺎت وﺗﻘﻮد ﺟﮭﻮد اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﯿﺎة ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﯿﮭﺎ. وﯾﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ 170 دوﻟﺔً وﻣﻨﻄﻘﺔ، ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﻨﻈﻮر
ﻋﺎﻟﻤﻲ ورؤﯾﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة وﺑﻨﺎء دول ﻗﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻟﻤﺤﺔ ﺣﻮل اﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ: أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺴﺘﯿﻦ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 20 دﯾﺴﻤﺒﺮ 2013، ﻋﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ 3 ﻣﺎرس ﻟﯿﻜﻮن اﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ، ﺑﮭﺪف اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﮭﺎ. وﯾﺼﺎدف ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻮﻗﯿﻊ
ﺣﻮل اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻹﺗﺠﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ اﻟﻤﮭﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض )اﻟﺴﺎﯾﺘﺲ/ (CITES ﻓﻲ ﻋﺎم .1973 وأﺻﺒﺢ اﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ ﺳﺮﯾﻌﺎً أﺑﺮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔً ﻟﻼﺣﺘﻔﺎء ﺑﺎﻷﺷﻜﺎل
اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ھﺬه اﻷﻧﻮاع. وﯾﻮاﺟﮫ ﺣﺎﻟﯿﺎً
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ ﺧﻄﺮ اﻻﻧﻘﺮاض، ﻟﺬا ﯾﺬﻛﺮﻧﺎ ھﺬا اﻟﯿﻮم ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺟﺎدة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
ﺿﺪ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺒﺮﯾﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻋﻮاﻗﺐ ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
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Kinda Jabi
)واﺷﻨﻄﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ (ARAB NEWSWIRE) - 15 ﯾﻨﺎﯾﺮ (2023 - أﻋﻠﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺤﯿﻮان (IFAW) ﻋﻦ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﺪورة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻔﻨﻮن، واﻟﺘﻲ ﺗُﻘﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻹﺗﺠﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ اﻟﻤﮭﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض )اﻟﺴﺎﯾﺘﺲ/ (CITES وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ (UNDP)، ﺑﮭﺪف ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻔﻨﺎﻧﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ إظﮭﺎر إﺑﺪاﻋﮭﻢ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ.
ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ ھﺬا اﻟﻌﺎم ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ"، ﻟﺘﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮك أﺛﺮاً إﯾﺠﺎﺑﯿﺎً ﺗﺠﺎه اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻮطﻨﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺘﮭﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ؛ وﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﮭﻢ، واﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﻌﻮن إﻟﻰ ﻓﮭﻢ وﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺤﺮﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد ﺑﻘﺎءھﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻷﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ واﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﮭﺪف ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﻮاﺋﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ازدھﺎر اﻷﻧﻮاع.
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ 4 إﻟﻰ 18 ﻋﺎﻣﺎً اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﯿﺎر أﺣﺪ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺎت، وﺗﻘﺪﯾﻢ رﺳﻢ ﺗﺼﻮري ﻟﻠﺤﯿﻮان ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد أو ﻓﻲ ﻣﻮﺋﻠﮫ اﻷﺻﻠﻲ. وﺗﺸﮭﺪ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ھﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﺸﺎرﻛﺔً واﺳﻌﺔً ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﯿﻦ اﻟﻤﺒﺪﻋﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﺪﻣﻮن أﻋﻤﺎﻻً ﻓﻨﯿﺔً ﻣﻤﯿﺰة ﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺣﯿﺚ ﺷﮭﺪت دورة اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1500 ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ 60 دوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺑﺪأ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻔﻨﻮن ﯾﻮم 9 ﯾﻨﺎﯾﺮ 2023، وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﺎﻧﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻮم 6 ﻓﺒﺮاﯾﺮ 2023 ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺴﺎﻋﺔ 11:59 ﻟﯿﻼً ﺑﺘﻮﻗﯿﺖ ﺟﺮﯾﻨﺘﺶ. ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أﺻﻠﯿﺔ وﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻤﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻗﻼم اﻟﺘﻠﻮﯾﻦ اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو اﻟﺸﻤﻌﯿﺔ أو أﻗﻼم اﻟﺮﺻﺎص اﻟﻤﻠﻮﻧﺔ و/ أو اﻷﻟﻮان اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ. وﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ 12
ﻣﺸﺎرﻛﺎً ﻣﻦ ﻓﺌﺎت ﻋﻤﺮﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﯿﻦ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر اﻟﻔﺎﺋﺰ اﻷول.
ﻓﺎزت ﻟﻮﺣﺔ "اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻮطﻦ" اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﯿﻨﻲ ﯾﺎﻧﺠﻮن ﻣﺎو، اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ 13 ﻋﺎﻣﺎً، ﻓﻲ دورة اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ؛ ﻛﻤﺎ ﺷﮭﺪت اﻟﺪورات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻮز ﻣﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻣﻦ ھﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ وأﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ. وﯾﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ ھﺬا اﻟﻌﺎم ﺧﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﯿﻔﮭﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ 3 ﻣﺎرس ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم اﺣﺘﻔﺎ ًء ﺑﺎﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ، واﻟﺬي ﯾﺼﺎدف
ھﺬه اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﺎﯾﺘﺲ.
ﻟﻤﺰﯾ ٍﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ ھﺬا اﻟﻌﺎم واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ، ﯾُﺮﺟﻰ زﯾﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
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ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ:
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺤﯿﻮان (IFAW) – ﻛﻨﺪة ﺟﺎﺑﻲ / ﺑﺮﯾﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ: kjabi@ifaw.org
اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﺎﯾﺘﺲ (CITES) - دﯾﻔﯿﺪ وﯾﺘﺒﻮرن / ﺑﺮﯾﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ: david.whitbourn@un.org / ھﺎﺗﻒ: +41795521507
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ -(UNDP) ﺳﺎﻧﺠﯿﺘﺎ ﻛﺎدﻛﺎ / ﺑﺮﯾﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ: sangita.khadka@undp.org / ھﺎﺗﻒ:
+2129065043
ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺤﯿﻮان:
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ﺣﻮل اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺤﯿﻮان – (IFAW)
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺤﯿﻮان (IFAW) ھﻮ ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ رﺑﺤﯿﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻻزدھﺎر ﻣﻌﺎً. ﻧﺤﻦ
اﻟﺒﺤﺎر واﻟﻤﺤﯿﻄﺎت وﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 40 دوﻟﺔً ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﯾﺘﻤﺤﻮر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎدﯾﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻋﺒﺮ
ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺣﻮل إﻧﻘﺎذ وإﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت وإطﻼﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﯾﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺮﻣﯿﻢ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﻮاﺋﻠﮭﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ. وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻧﻮاﺟﮭﮭﺎ ﻣﻠﺤﺔً وﻣﻌﻘﺪة، وﻟﺤﻠﮭﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﺪّﯾﺔ. وﻧﻘﻮم ﺑﺈﺑﺮام اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ. وﻧﻘﺪم أﺳﺎﻟﯿﺒﺎً ﻣﺒﺘﻜﺮةً وﺟﺪﯾﺪةً ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻧﻮاع ﻋﻠﻰ اﻻزدھﺎر.
وﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﯿﻒ ﻧﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل زﯾﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ: www.ifaw.org
ﻟﻤﺤﺔ ﺣﻮل اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﺎﯾﺘﺲ:
ﺗﻢ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻹﺗﺠﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ اﻟﻤﮭﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض )اﻟﺴﺎﯾﺘﺲ/ (CITES ﻓﻲ 3 ﻣﺎرس 1973، وﺑﺪأ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ 1 ﯾﻮﻟﯿﻮ .1975 وﺗﺸﮭﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ 184 طﺮﻓﺎً ھﻲ 183 دوﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﺗُﻌﺪ إﺣﺪى أﻗﻮى اﻷدوات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻹﺗﺠﺎر اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 38 أﻟﻒ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ. وﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﺎﯾﺘﺲ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻐﺬاء واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻤﻔﺮوﺷﺎت واﻟﺴﻜﻦ واﻟﺘﺬﻛﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ واﻷزﯾﺎء. وﺗﺴﻌﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻧﻮاع ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔً وﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔً وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺳﺒﻞ اﻟﻌﯿﺶ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻨﮭﺎ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻮطﻨﯿﺔ، ﺑﮭﺪف اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻜﻮﻛﺐ وازدھﺎر اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻤﺎ ﯾﺪﻋﻢ أھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻟﻤﺤﺔ ﺣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ:
ﯾﺘﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء دول ﺗﺼﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺎت وﺗﻘﻮد ﺟﮭﻮد اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﯿﺎة ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﯿﮭﺎ. وﯾﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ 170 دوﻟﺔً وﻣﻨﻄﻘﺔ، ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﻨﻈﻮر
ﻋﺎﻟﻤﻲ ورؤﯾﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة وﺑﻨﺎء دول ﻗﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻟﻤﺤﺔ ﺣﻮل اﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ: أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺴﺘﯿﻦ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 20 دﯾﺴﻤﺒﺮ 2013، ﻋﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ 3 ﻣﺎرس ﻟﯿﻜﻮن اﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ، ﺑﮭﺪف اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﮭﺎ. وﯾﺼﺎدف ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻮﻗﯿﻊ
ﺣﻮل اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻹﺗﺠﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ اﻟﻤﮭﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض )اﻟﺴﺎﯾﺘﺲ/ (CITES ﻓﻲ ﻋﺎم .1973 وأﺻﺒﺢ اﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ ﺳﺮﯾﻌﺎً أﺑﺮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔً ﻟﻼﺣﺘﻔﺎء ﺑﺎﻷﺷﻜﺎل
اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ھﺬه اﻷﻧﻮاع. وﯾﻮاﺟﮫ ﺣﺎﻟﯿﺎً
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺒﺮﯾﺔ ﺧﻄﺮ اﻻﻧﻘﺮاض، ﻟﺬا ﯾﺬﻛﺮﻧﺎ ھﺬا اﻟﯿﻮم ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺟﺎدة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
ﺿﺪ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺒﺮﯾﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻋﻮاﻗﺐ ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
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