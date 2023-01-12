بتجارب الواقع المُعزز .."سناب شات" تنجح في تعزيز تجربة فعاليات "مدل بيست" الموسيقية بالسعودية

سناب شات و ميدل بيست

من خلال SOUNDSTORM" و "XP Music Futures"

RIYADH, SAUDI ARABIA, January 12, 2023 /EINPresswire.com/ -- على خلفية مشهد الترفيه الموسيقي المتطور، وقعت مدل بيست شراكة استراتيجية مع سناب شات في المملكة العربية السعودية؛ وهو ما عزز من قدرتها في تقديم تجارب موسيقية فريدة من نوعها، خلال مهرجانها الرائد "SOUNDSTORM" و "XP Music Futures" 2022 المنعقد على التوالي في ديسمبر ونوفمبر الماضيين من العام الجاري (2022).

وأنشئ مدل بيست لتطوير المشهد الموسيقي السعودي، من خلال الاستثمار في المواهب الإقليمية والاقتصاد الإبداعي وإقامة المهرجان الموسيقي الأكثر تميزًا على مستوى المنطقة، وأسهم ذلك في نجاحها وترسيخ مكانتها باعتبارها أهم محفز للتغيير في مشهد الموسيقى بالمملكة العربية السعودية، حيث تسعى إلى الاستفادة من وتيرة التغيير التي تشهدها البلاد، عبر تعزيز عروضها والاستفادة من الفرص التقنية الإبداعية التي توفرها بشراكتها مع تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات.

قال فيصل شمس مدير الشراكات الاستراتيجية في شركة سناب شات: " يسرنا أن نتشارك مع مدل بيست منهجية التسويق المبتكر لمهرجانها الموسيقي الكبير الذي أثبت تطور المشهد الموسيقي في السعودية، من خلال استخدام تجارب الواقع المعزز الجديدة (AR) القائم على مجموعة من الأفكار النوعية المتقدمة لتطوير المحتوى، وهو ما أسهم في إشراك قاعدة عالمية كبيرة من الجماهير، كما عزز ذلك من تجارب المستخدمين، وتمكينهم من استخدام عدسات الواقع المعزز أثناء الفعاليات الموسيقية، الأمر الذي ساعدهم على خلق فرصة جديدة وجذابة لالتقاط المحتوى الجديد".

وشهدت الشراكة قيام سناب شات بدعم مدل بيست في عدد من التطورات التكنولوجية، بما في ذلك التحسينات الأسبوعية والأداء ومراقبة تقديم المحتوى؛ لزيادة فرص الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ، كما استفادت مدل بيست في مهرجانها من الدعم الإبداعي المخصص، كتعديلات الفيديو عبر المنصة؛ لعرض محتوى قابل للمشاركة بين زوارها ومتابعيها.

وتُعد سناب شات منصة التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية، حيث يستخدمها أكثر من 90٪ من تتراوح أعمارهم بين 13-34 عامًا تقريبًا، فيما يصل عدد مستخدميها إلى 20 مليون مستخدم، مع احتمالية تصاعد الرقم بسبب زيادة الطلب على التطبيق.

وقال روبرت بوك، المدير التنفيذي للتسويق والتواصل في مدل بيست: "تتمثل مهمتنا في مدل بيست في الاستثمار بالمواهب المحلية والإقليمية، وإنتاج الموسيقى والمحتوى الفني، ولهذا السبب نعمل عن كثب مع المنصات الإقليمية والدولية؛ للمساعدة في دعم مهمتنا، لذلك نحن فخورون بهذه الشراكة ونتطلع إلى المزيد من التعاون مستقبلا لمساعدة مواهبنا الشابة".

ومع مرور الوقت، أثبت الواقع المعزز أنه أداة تسويقية شائعة في العديد من أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووفقا لشركة ديلويت ديجيتال، التي أكملت دراسة استقصائية بتكليف من شركة سناب شات، و مما جاء فيها، أن التفاعل مع المنتجات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من خلال تجارب الواقع المعزز يؤدي إلى معدل تحويل أعلى بنسبة 94٪ من ارتباطات العلامات التجارية التقليدية.

وتشير تقارير ديلويت أيضًا إلى أنه بحلول عام 2025، سيستخدم أكثر من 75٪ من جميع مستخدمي الهواتف الذكية الواقع المعزز بشكل يومي، مع توقعات بأن يكون جميع سكان "الجيل Z" – أي جيل ما بعد جيل الألفية المولود بين منتصف التسعينيات وحتى منتصف العقد الأول من القرن 21- في الإمارات والسعودية من مستخدمي الواقع المعزز "المتكررين".

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