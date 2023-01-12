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تطبيق مبيعات Viva من مايكروسوفت المدعمَّ بالذكاء الاصطناعي متوفر للعملاء في السعودية

Viva Sales in Saudi

Microsoft Viva Sales demo

RIYADH, RIAYDH, SAUDI ARABIA, January 12, 2023 /EINPresswire.com/ -- أعلنت مايكروسوفت عن توفر تطبيق مبيعات ''Viva'' للعملاء في المملكة العربية السعودية، حيث تُسهم الأداة الجديدة في تمكين البائعين من التركيز على أنشطة البيع وتوفير الوقت الذي تستغرقه عملية إدخال البيانات يدوياً، من خلال اعتمادها على خاصية الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن دورها في تقديم التحليلات المتعمقة تلقائياً من منصتي "أوفيس 365" و "مايكروسوفت تيمز".

وأشار الرئيس التنفيذي للعمليات في مايكروسوفت العربية ريان زاهد، إلى أهمية تطبيق مبيعات ''Viva'' الذي لا يساعد العملاء على تبسيط تجربة البائعين فحسب، بل وفي تطوير الأعمال من خلال استخلاص التحليلات وتوسيع نظرة الشركات والمؤسسات لعملائها، والخروج بخطط ترفع من مستوى الخدمات بكفاءة تشغيلية عالية.

وأضاف قائلا: " أن الأداة الجديدة يمكنها مساعدة شركائنا في المملكة العربية السعودية من القطاعين العام والخاص على وضع تصور كامل لسلوكيات عملائهم، عبر التوصيات المُعززة بالذكاء الاصطناعي من دون إحداث أي اضطراب في تدفق سير العمل، كونها قائمة على أحدث التوجهات وأفضل الممارسات التي ترسم ملامح تجربة العملاء ".

وتقدم منصة مبيعات ''Viva'' مستويات غير مسبوقة من بيانات تفاعل العملاء، حيث يستطيع البائعون أثناء سير العمل وضع العلامات المميزة للعملاء عبر منصات ''Outlook'' أو ''Teams'' أو ''Office'' أو ''Excel''، لتقوم الأداة بالتقاطها تلقائياً وحفظها ضمن سجل العميل مصحوبة بجميع البيانات المتعلقة به، مع مشاركتها بكل سهولة مع أعضاء الفريق عن طريق "أوفيس" أو "تيمز" دون الحاجة إلى إعادة كتابتها أو البحث عنها على نظام إدارة علاقات العملاء.

و ما يميز التطبيق المدعوم بالبيانات والذكاء الاصطناعي التوصيات الخاصة بالخطوات المقبلة لرحلة العميل على امتداد مسار المبيعات، مع منح الأولوية للأعمال والخطوات المستقبلية الأكثر أهمية، وتمكين البائعين من الوصول إلى كامل السجلات التاريخية والمواد الخاصة بالتفاعلات مع العميل؛ لتعزيز تفاعلهم مع العملاء وتحسين قدرتهم على المتابعة، من خلال توفير الخيارات المستقبلية المفضلة، إلى جانب التذكيرات القابلة للتنفيذ والتوصيات الكفيلة بتسريع صفقات البيع وزيادة عددها.

يذكر أن تطبيق مبيعات ''Viva'' يستند إلى حلّ مايكروسوفت Viva الذي أُطلق في 2021، ويمثّل منصة متكاملة لتجربة الموظفين تجمع بين مختلف جوانب الاتصالات والمعارف والتعليم والأهداف والتحليلات، بهدف تمكين الأفراد والفرق من تقديم أفضل ما لديهم من أي مكان.

الختام-

Sara FALIH
Itqan communications
+966 50 164 1557
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تطبيق مبيعات Viva من مايكروسوفت المدعمَّ بالذكاء الاصطناعي متوفر للعملاء في السعودية

Distribution channels: Business & Economy, Companies, IT Industry, Technology


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