Corominas Consulting - eine Agentur für Kanzleimarketing

FüRTH, BAYERN, GERMANY, January 16, 2023 / EINPresswire.com / -- Alessandro Corominas LL. M. Legal Tech ist Jurist und Experte für Onlinemarketing. Mit der Corominas Consulting GmbH hat er sich auf Kanzleien spezialisiert, die er mit innovativen Ansätzen und digitalen Methoden bei der Gewinnung neuer Mandanten und Mitarbeiter unterstützt. Unter Kombination aus tiefer Branchenkenntnis und großer Expertise entwickelt der Experte Strategien, von denen seine Kunden enorm profitieren.Onlinemarketing war für Rechtsanwaltskanzleien lange kein Thema. Heute ist es zwar bereits anders, doch herrscht gefährliches Halbwissen in der Branche. Ein Grund dafür ist der Eindruck, den unzureichend qualifizierte Agenturen hinterlassen. Darüber hinaus fehlt es Kanzleien schlichtweg an der Zeit, sich mit Onlinemarketing und der für sie so wichtigen Mandantengewinnung zu befassen. Auch der Fachkräftemangel stellt die Branche immer wieder vor große Probleme. Es wird viel Geld für Stellenanzeigen, Jobvermittler und Headhunter ausgegeben, die allesamt keine Resultate liefern. Dabei fehlt es den Kanzleien insgesamt am nötigen Wissen über die aktuellen Strategien zur Mitarbeitergewinnung. Alessandro Corominas LL. M., Jurist und Experte für Onlinemarketing, hat es sich mit seiner Corominas Consulting GmbH zur Aufgabe gemacht, Kanzleien als zuverlässiger und langfristiger Partner bei der Mandanten- und Mitarbeitergewinnung zu unterstützen.„Der Grundstein für die Mandanten- und Mitarbeitergewinnung ist die Sichtbarkeit im Internet. Sie lässt sich heute am besten über die sozialen Medien generieren“, verrät Alessandro Corominas. Mit der Corominas Consulting GmbH stellt er die gesamte Außendarstellung einer Kanzlei unter ein Konzept, in welches seine tiefe Branchenkenntnis und große Expertise einfließen. Es ist eine Art Teilbereich des Marketings, den sein Unternehmen für Kanzleien betreibt. Die Methoden für die Mandantengewinnung sind denen der Mitarbeitergewinnung dabei sehr ähnlich. Das macht die Corominas Consulting GmbH zu einem starken Partner für Kanzleien.Alessandro Corominas von der Corominas Consulting GmbH bietet innovative Lösungen und gewinnbringende StrategienViele Kanzleien haben Onlinemarketing bereits erfolglos ausprobiert und glauben daher, die Methoden würden nicht funktionieren. „Solche Vorurteile können wir mit der Corominas Consulting GmbH schnell aus dem Weg räumen„, so Alessandro Corominas. Der Jurist mit dem Titel LL. M. Legal Tech weiß aus eigener Erfahrung, dass Kanzleien, die in Marketing investieren, konstant erfolgreich sind, während solche, die sich auf Empfehlungen verlassen, mit Umsatzschwankungen zu kämpfen haben. So kennt er nicht nur die Probleme der Branche, auf die er sich spezialisiert hat, sondern auch funktionierende Lösungsansätze. Mit großem Know-how sowohl in der rechtlichen Materie als auch den Anforderungen der Kanzleien bietet Alessandro Corominas LL. M. seinen Kunden eine tiefe Vertrauensbasis und hilft ihnen dabei, einen planbaren Strom an Neukunden und Mandatsanfragen zu generieren.Die Zusammenarbeit mit der Corominas Consulting GmbH basiert auf Vertrauen und Ehrlichkeit. Ist zum Beispiel das Werbebudget einer Kanzlei nicht hoch genug, um gute Ergebnisse zu erzielen, wird die Anfrage zu ihrem eigenen Schutz abgelehnt. Statt unerfüllte Versprechungen zu machen, überzeugen die Experten mit Resultaten. „Wir arbeiten schnell und sorgfältig und gehen dabei immer auf die individuellen Wünsche der Verantwortlichen ein. Dazu kommt, dass wir zahlreiche eigene Ideen einbringen und innovative Lösungen anbieten“, erklärt Alessandro Corominas. Dazu gehört auch, dass eine Zusammenarbeit mit der Corominas Consulting GmbH immer über mindestens sechs Monate geplant wird, denn nachhaltiger Erfolg benötigt Zeit. Agenturen, die schnellere Ergebnisse versprechen, liefern in der Regel keine oder nur unqualifizierte Mandatsanfragen oder Bewerbungen.Umfassende Beratung und beeindruckende ErfolgeWenn beim gegenseitigen Kennenlernen im kostenlosen Erstgespräch Rahmenbedingungen, Bereitschaft und Budget stimmen, startet die Zusammenarbeit mit der Corominas Consulting GmbH mit einem Beratungsgespräch. Im Vorfeld analysieren Alessandro Corominas und sein Team die Webseite, das Suchmaschinenmarketing und die Konkurrenz der Kanzlei. Schon diese Vorarbeit stellt einen großen Mehrwert für die Kunden dar.Während der Beratung findet auch das Strategiegespräch statt, in dem die Kanzleien einen exakten Fahrplan erhalten und erfahren, was sie mit der Corominas Consulting GmbH Schritt für Schritt erreichen können.Der darauffolgende Onboardingprozess sieht unter anderem einen ausführlichen Fragebogen vor, den die Kanzlei beantworten muss. „Ab diesem Moment beanspruchen wir die Zeit unserer Kunden nicht mehr. Alle Maßnahmen führen wir selbstständig durch und geben einen regelmäßigen Report über den Stand der Dinge“, so Alessandro Corominas LL. M.Die Abläufe sind bei der Mandanten- und Mitarbeitergewinnung jeweils ähnlich. Einzig die Beratung hinsichtlich der Umsetzung, die einen Hebel zu noch größerer Effizienz bietet, wird individuell angepasst. Ein Kunde, den Alessandro Corominas LL. M. und sein Team bereits seit der Gründung betreuen, ist die Universität Regensburg. Unter Verwaltung eines sechsstelligen Budgets erzielen sie einen regelmäßigen Return on Investment von 8 bis 10. Die Corominas Consulting GmbH kümmert sich dabei um den Internetauftritt, die technische Ausführung sowie die Suchmaschinenoptimierung und plant das gesamte Marketing, das sie anschließend selbstständig umsetzt. Aufgrund der großen Erfolge kam es zu einer langfristigen Zusammenarbeit, die auch in den nächsten Jahren fortgesetzt wird.

