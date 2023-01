XKLĐ Huế - Công ty xuất khẩu lao động tại Huế uy tín nhất

Đăng ký xuất khẩu lao động Nhật Bản tại Thừa Thiên Huế Đăng ký tuyển dụng XKLĐ tại tỉnh Thừa Thiên Huế XKLĐ An Dương Global Có Tốt Hay Không

HUế, THừA THIêNG HUế, VIệT NAM, January 11, 2023 / EINPresswire.com / -- Với sự góp mặt của mình Công ty CP Cung ứng nhân lực Tập đoàn An Dương (Anduong Global) sẽ mang đến nhiều đơn hàng mới, đa dạng ngành nghề với mức lương cao và chi phí thấp cho người lao động. Thúc đẩy hoạt động cung ứng nhân lực Việt Nam sang các thị trường quốc tế. Công ty hỗ trợ Xuất khẩu lao động tại Huế uy tín và chất lượng không thể không gọi tên An Dương Global.Xu hướng lựa chọn xuất khẩu lao động của Thừa Thiên HuếTheo thống kế mỗi năm, Thừa Thiên Huế có lượng xuất khẩu lao động khoảng 80% nhân lực cả nước, số lượng lên đến hơn 16.000 lao động cần giải quyết việc làm trong năm 2021. Trong đó tỉnh đặt ra mục tiêu có hơn 2.000 lao động đi xuất khẩu làm việc ở các thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc,… theo hợp đồng ký kết.Nguyên nhân chính quyền thúc đẩy người lao động đi xuất khẩu là vì tâm lý còn lo sợ, ngại xa nhà, lo ngại chi phí sinh hoạt cao, sợ không hòa hợp với người dân bản địa,… Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, Chính phủ Việt Nam đã phối hợp cùng chính quyền tỉnh đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, ban hành nhiều chính sách mới như hỗ trợ vay vốn cho những hộ nghèo, cận nghèo, tăng cường ngoại giao, mở rộng đầu tư từ các nước lớn để người lao động có cơ hội được làm việc tại nước ngoài.Làm cách nào để lựa chọn công ty hỗ trợ Xuất khẩu lao động tại Huế uy tín và chất lượng?+ Người lao động nên lựa chọn những công ty, đơn vị cung cấp hoạt động xuất khẩu lao động được cấp phép, chứng chỉ từ nhà nước.+ Công ty được đánh giá cao bởi các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế.+ Công ty liên kết với nhiều đối tác doanh nghiệp lớn ở nước ngoài và xuất khẩu lao động trực tiếp, không qua trung gian nào khác.+ Tỷ lệ lao động được tuyển chọn đông, có nhiều đơn hàng khác nhau cho người lao động lựa chọn.+ Số lượng người lao động hằng năm làm việc tại nước ngoài cao, có báo cáo số liệu cụ thể.Với những gì mà An Dương Global đã làm trong suốt thời gian qua, An Dương có thể tự tin khẳng định vị trí doanh nghiệp là một trong những đơn vị top đầu cung cấp nhân lực xuất khẩu lao động mang tầm cỡ quốc gia.Qua mỗi tháng, số lượng người lao động đăng ký chờ ứng tuyển tại An Dương Global không ngừng gia tăng đặc biệt là sau khi đại dịch Covid dần ổn định, con số ấy vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.AnDuong Global – Công ty hỗ trợ Xuất khẩu lao động tại Huế uy tín và chất lượngTrong danh sách thống kê các công ty hỗ trợ xuất khẩu lao động tại Huế chưa có công ty nào đủ năng lực đưa người lao động đi XKLĐ sang những thị trường lớn nổi tiếng. Chẳng hạn như: XKLĐ Nhật Bản, XKLĐ Hàn Quốc, XKLĐ quảng trị ,…. Đây là tình trạng thực tế của lĩnh vực Xuất khẩu lao động hiện tại, có nhiều số lượng nhưng chất lượng không đảm bảo.Vì thế lời khuyên của An Dương Global dành cho người lao động nên chọn những công ty lớn, đơn vị XKLĐ uy tín được cấp giấy phép hoạt động từ Bộ Lao động để đảm bảo quyền lợi cho bản thân.An Dương Global luôn đặt chất lượng từng đơn hàng xuất khẩu lao động lên hàng đầu, có nhiều nhân viên, thực tập sinh được đánh giá tốt và giữ lại làm việc tiếp tục tại nước sở tại. An Dương Global có quy trình đào tạo bài bản từ ngôn ngữ, văn hóa ứng xử lẫn kinh nghiệm, tay nghề làm việc cho người lao động.Công ty hỗ trợ Xuất khẩu lao động tại Huế uy tín và chất lượng – An Dương Global có địa chỉ chính tại Đường Nguyễn Hữu Khiếu, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam, và ngày càng mở rộng nhiều văn phòng đại diện ở các tỉnh:+ Khu vực tỉnh Quảng Bình: Văn phòng đại diện Tập đoàn An Dương ở địa chỉ KP5, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình.+ Khu vực Huyện Đakrông: Văn phòng đại diện Tập đoàn An Dương ở địa chỉ Quốc lộ 9 – thị trấn Krông klang.+ Khu vực Xã Tà Rụt: Văn phòng đại diện Tập đoàn An Dương ở địa chỉ Km 48, xã Tà Rụt, Đakrông.+ Khu vực tỉnh Quảng Trị: Văn phòng đại diện Tập đoàn An Dương ở địa chỉ Thôn Thâm Khê – Hải Khê – Hải Lăng và Thôn Võ Xá – Trung Sơn – Gio Linh.Thông Tin Liên Hệ:- HOTLINE: +84-357 056 056- EMAIL: info@anduongglobal.vn- Mã số thuế: 3200728088

