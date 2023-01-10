Indegene通过德国新中心扩大欧洲业务，赋能众多生命科学公司为未来做好准备

/EIN News/ -- 德国法兰克福、美国新泽西州普林斯顿和印度班加罗尔, Jan. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数字优先的生命科学商业化公司Indegene今日宣布在德国启动一个新中心，扩大其在该地区以客户为中心的咨询与管理团队。



通过这一中心，Indegene将进一步加强其在欧洲的业务，帮助众多生命科学公司加快整个商业化价值链的数字化转型。Indegene的本地专家团队将与德国和欧洲各地的客户密切合作，提供咨询服务和医疗保健解决方案。

Indegene董事长兼首席执行官Manish Gupta表示：“德国是欧洲生命科学公司的一个关键市场。我们在这里看到的创新规模和速度以及人才素质都令人赞叹。我们在德国的投资重申了我们对该地区所秉持的持续承诺。通过这个新的中心，我们将更有效地与客户共同创新和合作，帮助加快他们的数字化之旅。”

Indegene在欧洲的业务影响力已经十分可观，在英国、爱尔兰和瑞士都设有业务中心。2019年，Indegene收购了英国咨询服务公司DT Associates，为医疗保健和生命科学领域的客户提供支持。Indegene在整个商业化价值链以各种方式为该地区许多领先的生命科学客户提供支持。

Boehringer Ingelheim全球市场营销服务总监Michael Kurr博士表示：“过去三年，Indegene通过更加灵活的数据驱动型全渠道方式，帮助我们实现了市场营销运营的转型，提高了医生和患者的参与度。该公司在生命科学领域的专业知识和数字先导型方法正在帮助我们缩短上市时间，并在全球范围内实现更好的信息一致性。依托Indegene在德国的新中心，我们可以在当地更好地开展合作，实现更大的协同效应。”

德国的医药支出预计将从2021年的646亿美元增加到760-960亿美元，复合年均增长率（CAGR）为4.5-7.5%（2022年-2026年）1。

Indegene在北美、欧洲和亚洲拥有6个运营中心和16所办事处，客户群包括20家最大规模生物制药公司中的19家2，以及许多新兴生物科技公司和医疗设备企业。 在2022年Everest Group的生命科学商业服务专家PEAK矩阵评估®中，Indegene被评为 领导者 。

关于Indegene

我们是一家数字优先的生命科学商业化公司。我们帮助众多生物制药、新兴生物科技及医疗器械公司开发各种产品，将这些产品推向市场，并以更有效、更高效且更现代的方式扩大产品在整个生命周期中的影响力。我们将医疗保健领域的专业知识、目标适用型技术和敏捷型操作模式相结合，提供各种解决方案。这些解决方案旨在实现众多成果，包括为患者和医生提供个性化且可扩展的全渠道的体验。这是我们团队不断发展的动力所在，也是我们所奉行的目标，赋能众多医疗保健机构为未来做好准备。如需了解更多信息，请访问 www.indegene.com

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