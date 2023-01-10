LitePoint 5G 小基站芯片组测试解决方案支持 Qualcomm FSM 5G RAN 平台验证

LitePoint IQxstream-5G 和 IQgig-5G 现已通过全面验证，用来测试使用 Qualcomm FSM 5G RAN 平台的基础设施产品

/EIN News/ -- 美国加州圣何塞, Jan. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 先进的无线测试解决方案提供商 LitePoint 今天宣布，其 5G 测试解决方案已通过Qualcomm Technologies, Inc. 的全面验证，可在 Qualcomm® Development Acceleration Resource Toolkit（高通开发加速资源工具包，简称 QDART）中校准和验证采用 Qualcomm® FSM™100 5G RAN 平台的产品，满足 Sub 6Ghz 和毫米波小基站以及远程无线电头端产品的需求。Qualcomm FSM 5G RAN 平台是业界先进的小基站解决方案，提供高性能和可靠性，同时满足室内和室外部署具有挑战性的功耗、成本和尺寸要求。



凭借先进的功能和丰富的用例，小基站在提高人口密集的城市中心和企业专用网络中推进 5G 信号覆盖和网络容量方面发挥着关键作用。但随着需求的增加，小基站测试必须跟上不断增长的 5G 网络部署。

LitePoint 的应用工程副总裁 John Lukez 表示：“5G 小基站基础设施有望降低 5G 部署成本，从而将5G带给数十亿新用户。LitePoint 5G 小基站测试解决方案可显著降低测试成本，同时确保 5G 基础设施严格要求的无线电性能。我们很高兴与 Qualcomm Technologies 合作，以实现这一承诺，并为开发 5G 小基站产品的全球客户带来更大价值。”

LitePoint 的 IQxstream-5G 和 IQgig-5G 为 5G FR1 和 5G FR2 技术提供全面的非信令小基站测试覆盖，并在 QDART 中通过了Qualcomm FSM100 5G RAN 平台的的全面验证。这些解决方案支持小基站从研发到生产的整套测试环境，与以满足小基站日益增长的开发需求。

技术详情

LitePoint 的 IQxstream-5G 是一种顺应未来发展的多 DUT，多天线制造测试解决方案，具有 200 MHz 连续带宽，可在 5G NR Sub-6 GHz 频率范围内进行物理层测试。这款高性能、全面的非信令测试仪非常适合跨多种蜂窝技术（包括 2G、3G、4G 和 5G）进行 5G 用户设备 (UE) 和小基站测试。

LitePoint 的 IQgig-5G 是完全集成的单机多频段毫米波测试解决方案，专为5G NR 用户设备 (UE) 和小基站测试而设计， 涵盖 23-45GHz 范围内的所有 5G FR2 频率。其一体化设计使设置，使用和维护变得简单，用户可以放心地在表征或制造 5G 设备时进行可靠的测量。

关于 LitePoint

LitePoint 致力于为全球最具创新精神的无线设备制造商提供无线测试解决方案和服务，帮助他们确保其产品能够满足当今消费者日益严苛的要求。作为无线测试领域的先进创新企业，LitePoint 产品开箱即用，可对全球使用广泛的无线芯片组进行测试。LitePoint 与顶尖的智能手机、平板电脑、PC、无线接入点和芯片组制造商携手合作。LitePoint 总部位于加利福尼亚州硅谷，在全球设有多个办事处，是自动化测试设备和工业自动化解决方案领先供应商 Teradyne（纳斯达克股票代码：TER）的全资子公司。2021 年，Teradyne 的营收为 37 亿美元，在全球现有 6,500 多名员工。更多信息请访问 teradyne.com 。Teradyne® 是 Teradyne, Inc. 在美国和其他国家的注册商标。

Qualcomm 和 FSM 是 Qualcomm Incorporated 的商标或注册商标。

Qualcomm FSM 和 Qualcomm Development Acceleration Resource Toolkit 是 Qualcomm Technologies, Inc. 和/或其附属公司的产品。