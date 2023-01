Freiwilliges öffentliches Kaufangebot an die Aktionäre der Metrics in Balance von Deeland Investments Ltd.

Deeland Investments kündigt im Auftrag eines Grosskunden die Beschaffungsmaßnahme für Metrics in Balance Aktien an.

FRANKFURT, GERMANY, January 10, 2023 / EINPresswire.com / --Deeland Investments in London, hat ein öffentliches freiwilliges öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindlichen Aktien der Metrics in Balance angekündigt. Deeland Investments ist hauptsächlich mit der Abwicklung des Angebots für einen Grosskunden beauftragt, der bereits Aktien des Unternehmens hält. Deeland Investments hat angekündigt, EUR 0,85 - in bar pro Aktie an Aktionäre der Metrics in Balance zu zahlen. Das Angebot ist an wesentliche Bedingungen geknüpft.Das Kaufangebot wird am 10. Januar 2023 veröffentlicht und ist bis zum 28.03.2023 rechtskräftig gültig. Aktien der Gesellschaft, die nach dem 30.12.2023 von Aktionären erworben wurden, werden in diesem Angebot nicht berücksichtigt und können nicht angedient werden. Eine vorzeitige Beendigung des Angebots,durch Erreichen des Gesamtvolumens von 2,5 Millionen Aktien, ist zu erwarten. Aus strategischen Gründen ist eine Mindestmenge für die angedienten Aktien erforderlich.Dieses Angebot bietet den Aktionären die geeigneten Voraussetzungen, um die Handelbarkeit Ihrer Aktienposition in Metrics in Balance effektiv und positiv umzusetzen. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Aktien zu einem attraktiven Preis zu veräussern.Der Verwaltungsrat der Deeland Investments hat das Angebot geprüft, ist von der wirtschaftlichen Begründung der Transaktion überzeugt und begrüsst die Option für die Aktionäre, ihre Aktien mit einer Prämie anzudienen.