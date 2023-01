Resultados que vêm com amor

Camila Samara

BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, BRAZIL, January 9, 2023 / EINPresswire.com / -- Quem ainda acredita que o segmento da estética se volta, apenas, para a beleza física, só pode estar vivendo em outro mundo. Isso porquê, é claro, sentir-se bem com você mesmo é algo que pode mudar a vida das pessoas, sempre, para melhor. E foi pensando assim que a Camila Samara trilhou seu caminho na área de estética, área que é apaixonada: “Sempre fui muito vaidosa e descontraída. Amo cuidar das pessoas e amo o universo feminino. Mas foi por volta de 2010 que me inscrevi para o curso de Estética (técnico) e juro: desde a primeira aula, não tive dúvidas. E sigo até hoje apaixonada e interessada no mundo da estética. Podemos melhorar um pouco a vida das pessoas, e isso não tem preço”.Passada a experiência e o amor descoberto no curso técnico, Camila entendeu que precisava se aprimorar cada vez mais. E não perdeu tempo. “Entre cursos e congressos, fiz dois cursos que foram um divisor de águas na minha vida: um foi com a Maria Gabriela Lacerda, uma portuguesa especialista em Drenagem Linfática Método Vodder (o desenvolvedor da técnica), quatro dias de imersão profunda sobre drenagem; e depois com o Daniel Zucchi, que trouxe novidades e uma técnica que respeita, promove saúde e entrega resultados incríveis para as minhas clientes”, comenta a esteticista Especializando-se, sobretudo, em drenagem linfática, Camila Samara fez do procedimento seu carro-chefe”. Nós, mulheres, sofremos muito com várias influências: gestação, alteração hormonal, TPM, alimentação, estresse e outras. A drenagem linfática vai auxiliar em todos os aspectos”, explica a especialista, que ainda dá mais detalhes da importância do procedimento: “Com uma única sessão de drenagem linfática, vamos conseguir melhorar a retenção hídrica. Você, vai de fato, desinchar, eliminar toxinas, melhorar a qualidade do sono, amenizar a aparência da celulite; e você sente uma sensação de leveza e bem-estar. Existem poucas contraindicações. Todo mundo pode receber uma sessão de drenagem linfática: gestantes, pós-parto, após cirurgias plásticas. Por isso, acredito que a sua vida fica bem mais leve e melhor com essa técnica, que traz saúde para a sua vida”.Com tanto foco e determinação para botar a mão na massa no que acreditava, Camila percebeu que era a hora de ter um espaço para chamar de seu – e dos clientes. Desde 2019, ela tem uma clínica que leva o seu nome. Por lá, são oferecidos tratamentos estéticos não invasivos. “Aqui, nosso foco é a saúde do seu corpo e rosto. Além da drenagem linfática, oferecemos limpeza de pele, peeling de diamante, hidratação facial, tratamento para flacidez (importante avaliar o grau), clareamento de axilas e virilhas, e tratamento para remodelação corporal. Nossa estrutura é aconchegante e com ambiente calmo. Como atendo uma pessoa por vez, desfrutamos de muita privacidade. É um ambiente feliz e bonito. Tudo pensando para o conforto da cliente”.Com a clínica voltada ao bem-estar de quem passa por lá, Camila Samara enfatiza ainda que seus principais diferencias estão na pontualidade, no extremo respeito por cada cliente e no amor pela profissão. “Sou inquieta. Sempre busco melhorar e entregar o meu melhor”, ressalta. Já quando o assunto é o retorno dos clientes, ela conta: “Tem sido positivo e calmo. Sempre cuidei muito da limpeza e assepsia da clínica. Isso traz confiança e tranquilidade”.Focando seu amor ao trabalho e ao que este é capaz de fazer na vida das pessoas, a esteticista destaca o quanto autoestima e bem-estar vivem lado a lado. “Eu acredito nisso, vivo isso e escuto delas. Quando alguém cuida de você com amor, respeito e responsabilidade, não tem como, sua vida vai melhorar. Porque esta é a base da minha vida: cuidar com amor e responsabilidade”, salienta Camila, que ainda finaliza comentando sobre o futuro: “almejo crescer e expandir a marca Camila Samara em Belo Horizonte, oferecendo aos clientes uma nova e melhor experiência de atendimento personalizado”.

