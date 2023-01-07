BLRX 股票預警：首屈一指的投資者咨詢律所 ROSEN 鼓勵 BioLineRx Ltd. 投資者在由該所首次提起之證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – BLRX

/EIN News/ -- 紐約, Jan. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布其已代表於 2021 年 2 月 23 日至 2022 年 9 月 19 日期間（含上述兩日期，下稱「集體訴訟期」）購買 BioLineRx Ltd. (NASDAQ: BLRX) 證券的人士提起了集體訴訟。集體訴訟業經提起。若您希望擔任首席原告，請務必於2023 年 3 月 6 日前向法院提出申請。



影響：若您曾購買過 BioLine 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定，而無需支付任何自付費用或成本。

下一步：若要加入 BioLine 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8781 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。集體訴訟業經提起。若您希望擔任首席原告，請務必於2023 年 3 月 6 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不會提起證券集體訴訟。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告主要作出了虛假和/或誤導性陳述和/或未能披露如下事項：(1) 該公司在推進其他發展計畫的同時開發 Motixafortide 的資金不足；(2) BioLine 將需要從 Kreos Capital VII Aggregator SCSP 進行共計本金數額高達 4000 萬美元的貸款，之後還需要發行 1500 萬美元的證券以推進 Motixafortide 上市；並且 (3) 由於上述原因，被告在所有相關時間就其業務、營運及前景所作之陳述，存在重大虛假和誤導性和/或缺乏合理依據。當得悉真相時，訴訟聲稱投資者遭受了損失。

若要加入 BioLine 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8781 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

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