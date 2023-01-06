Submit Release
News Search

There were 1,106 press releases posted in the last 24 hours and 333,020 in the last 365 days.

Mohawk Industries, Inc. 邀請您參加 2022 年第四季度財報電話會議

/EIN News/ -- 佐治亞州卡爾霍恩, Jan. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 將於 2023 年 2 月 9 日（星期四）發佈 2022 年第四季度財報，我們邀請您收聽將於美國東部時間 2023 年 2 月 10 日（星期五）上午 11:00 直播的電話會議。

  內容： Mohawk Industries, Inc. 2022 年第四季度財報電話會議
       
   時間： 2023 年 2 月 10 日
    上午 11:00（美國東部時間）
       
  網址： www.mohawkind.com 
    選擇投資者資訊
       
  參與方式： 通過互聯網現場直播——只需登入至上面的網址或
    請在https://dpregister.com/sreg/10174405/f5843bf1fd登記參加電話會議
    現場電話會議： 致電 1-833-630-1962（美國／加拿大）
      致電 1-412-317-1843（國際）

Mohawk Industries 是全球領先的地板製造商，致力於創造產品來提升全球住宅及商業空間。Mohawk 垂直整合的製造和分銷流程在地毯、地墊、瓷磚、層壓板、木地板、石材地板和乙烯基地板的生產方面擁有競爭優勢。我們行業領先的創新產品和技術使我們的品牌在市場上脫穎而出，並滿足所有改造和新建工程要求。我們的品牌在業內備受認可，包括 American Olean，Daltile，Durkan，Eliane，Feltex，Godfrey Hirst，IVC，Karastan，Marazzi，Mohawk，Mohawk Group，Pergo，Quick-Step 以及 Unilin。過去十年間，Mohawk 已從一家美國地毯製造商轉變為世界最大的地板公司，業務遍及澳洲、巴西、加拿大、歐洲、馬來西亞、墨西哥、新西蘭和美國。

對於無法在指定時間收聽的投資者，電話會議的回放將提供至 2023 年 3 月 10 日，可透過致電：1-877-344-7529（美國）、1-855-669-9658（加拿大）或1-412-317-0088（國際），並輸入會議號碼 7424780 收聽。

聯絡人：
Mohawk Industries, Inc.
財務總監 James Brunk
706-624-2239


Primary Logo

You just read:

Mohawk Industries, Inc. 邀請您參加 2022 年第四季度財報電話會議

Distribution channels: Consumer Goods, Culture, Society & Lifestyle


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more
MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.