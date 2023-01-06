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Mohawk Industries, Inc.邀请您参加2022年第四季度收益电话会议

/EIN News/ -- 佐治亚洲卡尔霍恩, Jan. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.（纽约证券交易所股票代码：MHK）将于2023年2月9日（星期四）发布2022年第四季度收益报告，欢迎您收听该公司将于美国东部时间2023年2月10日（星期五）上午11:00直播的电话会议。

  内容： Mohawk Industries, Inc. 2022年第四季度收益电话会议
     
  时间： 2023年2月10日
    美国东部时间上午11:00
     
  网址： www.mohawkind.com
    选择投资者信息
     
  方式： 互联网直播 - 只需登录上述网址；或者
 通过以下网址注册参加电话会议：
https://dpregister.com/sreg/10174405/f5843bf1fd
    直播电话会议： 拨打1-833-630-1962（美国/加拿大）
      拨打1-412-317-1843（国际）

Mohawk Industries是全球领先的地板材料制造商，致力于创造可提升全球住宅和商业空间的优质产品。Mohawk的垂直整合生产和分销流程为地毯、块毯、地垫、瓷砖、复合地板、木地板、石材和PVC地材生产带来了竞争优势。依托业内领先的创新方式，我们的产品和技术令公司品牌在市场上脱颖而出，满足各种改造和新建工程的需求。我们拥有业内最受认可的品牌，包括：American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Feltex、Godfrey Hirst、IVC、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step和Unilin。过去十年里，Mohawk已从一家美国地毯生产商成功转型为全球最大的地材公司，业务遍及澳大利亚、巴西、加拿大、欧洲、马来西亚、墨西哥、新西兰和美国等地。

如果您在指定时间无法收听，在2023年3月10日前，您可拨打1-877-344-7529（美国）、1-855-669-9658（加拿大）或1-412-317-0088（国际）并输入会议编号7424780收听回放。

联系人：
Mohawk Industries, Inc.
James Brunk，首席财务官
706-624-2239

 

 


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Distribution channels: Consumer Goods, Culture, Society & Lifestyle


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