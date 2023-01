Lokalisierung und Übersetzung für Afrika und den Mittleren Osten

GERMANY, January 10, 2023 /EINPresswire.com/ -- Die steigende Bedeutung von Afrika und des Mittleren Ostens und der dortigen Sprachen für den globalen Handel

Nicht viele Europäer sprechen Arabisch, Persisch, Hebräisch oder Türkisch, aber es gibt einen wachsenden Bedarf an diesen Fähigkeiten. Warum? Da die Geschäfte im Mittleren Osten boomen, bemühen sich westliche Unternehmen, auch ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Das-selbe gilt für Afrika und die dort herrschenden afrikanischen Sprachen. Suaheli (200 Millionen Sprecher), Yoruba (45 Millionen), Fula (30 Millionen). Den Vorteil haben immer diejenigen Organisationen und Personen, mit denen die Kommunikation am leichtesten fällt – daher ist linguistische Flexibilität auch so wichtig.

Vor dem Hintergrund der Belastungen durch die globale Reaktion auf die kürzlich aufgetretene Coronavirus-Pandemie könnten der Mittlere Osten und Nordafrika (MENA) die einzigen Regionen sein, deren wirtschaftliche Lage sich verbessert hat. Die steigenden Ölpreise und eine Reihe von Regierungsreformen sind zum Großteil für den leichten Wohlstandsanstieg verantwortlich, und ein Engagement in den aufstrebenden MENA-Märkten und -Institutionen wird für den Westen immer interessanter.

Die Geschäftsmöglichkeiten werden auch durch einen Anstieg der lokalen Bevölkerung (mit einem erwarteten Anstieg um etwa ein Viertel bis 2030) und durch die gleichzeitige Zunahme an jungen, gut ausgebildeten Mitarbeitern verbessert. Das bedeutet, dass lokalen Arbeitgebern eine große Auswahl fähiger Bewerber zur Verfügung steht. All diese Faktoren treiben das derzeitige Wachstum von Handel und Industrie in den MENA-Ländern und -Staaten voran.

Es gibt viele Anzeichen für eine positive Entwicklung der Geschäftstätigkeit nach der Pandemie sowohl im Nahen Osten als auch in Afrika. Momentan findet ein rascher kultureller und technologischer Wandel statt, dem eine Vielzahl von Möglichkeiten einhergehen. Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist ein heißes Thema geworden, ist jedoch immer noch von Land zu Land und Staat zu Staat unterschiedlich, und es ist absehbar, dass es zu Konflikten zwischen Traditionalismus und Moderne kommt. Die VAE scheinen hinsichtlich Gleichberechtigung weiter zu sein als die meisten anderen Länder im Mittleren Osten, was zu vielen Chancen in Unternehmen für Frauen geführt hat. Wie überall auf der Welt sind beziehungen der Schlüssel für erfolgreiche Geschäfte und hervorragende Kommunikation die Grundlage guter Beziehungen.

Afrika erlebt ebenfalls eine rapide urbanisierung, und der World Bank Doing Business-Index von 2019 ergab, dass 5 der 10 Länder, die sich am meisten verbessert hatten, in Afrika lagen. Die Einkommen wachsen und viele Unternehmen verlassen China angesichts der Bedenken zu den Menschenrechten, so dass sie ihren Betrieb nach Afrika verlagern, das zum nächsten großen Herstellungszentrum aufgestiegen ist. Das Potential für die Exploration und für den Export von Öl und Gas ist sehr spannend, außerdem werden Afrikas Landwirtschaft und Lagerstätten voraussichtlich ebenfalls eine steigende Nachfrage erleben.

Die Lokalisierung von Kommunikation und Marketing in einer Sprache des Nahen Ostens oder Afrikas kann auf lukrativen Märkten für Furore sorgen und die Aufmerksamkeit von Unternehmen auf sich ziehen. Die Nachfrage nach Sprachdiensten in diesen Bereichen wächst – ein sicherer Indikator, dass die Geschäfte gut laufen. Unternehmen erkennen, dass mögliche Kunden am besten auf Kommunikation in lokaler Sprache reagieren und sich mit diesen verbunden fühlen, so dass man diese Kunden am leichtesten ansprechen und mit ihnen Geschäfte tätigen kann.

Future Trans führt den MENA-Übersetzungssektor seit über 25 Jahren an und setzt auf Innovation und hochmoderne Übersetzungstechniken, um unseren Kunden jederzeit hervorragende Qualität zu günstigen Preisen in den Übersetzungs- und Lokalisierungsdiensten anbieten zu können. Wir verwenden die neusten Qualitätsicherungs- und Projektmanagement-Tools, halten laufend die Projekte im Gange und erfüllen die Erwartungen der Kunden.

Future Trans hat sich den höchsten Standards der Übersetzung und Lokalisierung für unsere Kunden verpflichtet und ist der Meinung, dass der heutige Schlüssel zum Erfolg darin besteht, den Entwicklungen einen Schritt voraus zu sein – und zwar jedes Mal schnelle und präzise Übersetzungen zu liefern. Die Integration von ISO17100 in die bereits eindrucksvolle technologische Basis ist ein wichtiger Schritt zum Erreichen dieser Ziele.

Wir versprechen unseren Kunden, stets hervorragende Arabisch-Übersetzungs- und Lokalisierungsdienste anzubieten, damit diese besseren Zugang zu neuen Märkten erhalten, sich mit neuen Kunden in Verbindung setzen und neue Meilensteine mit ihren Unternehmen erreichen können. Unsere Dienste dienen als Brücke zwischen den Kulturen und ermöglichen leichten globalen Zugang auf lokale Märkte.